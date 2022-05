A 2022. május 30-ai ünnepélyes aláírás keretében a DENSO Gyártó Magyarország Kft.-t Szincsák Attila alelnök, Rácz Bernadett HR-részlegvezető, Bresák Judit képzés-fejlesztési specialista, Eszlári-Kovács Dóra kommunikációs specialista, a Dunaújvárosi Egyetemet dr. András István rektor és dr. Pázmán Judit tudományos és kutatási rektorhelyettes képviselte az eseményen.

Dr. András István és Szincsák Attila aláírták a megállapodást az egyetemen Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő/Dunaújvárosi Hírlap

Az együttműködés célja a többi között a duális képzési lehetőségek és szakmai gyakorlati helyek biztosítása, illetve gyárlátogatások szervezése. A szakmai rendezvények lebonyolítása mellett kiemelt szerepet kapnak a K+F projektek és a közös pályázati lehetőségek területei is. A ­DENSO részéről vállalt tevékenységekkel a hallgatók sikeres karrierjét is segíteni kívánják, például munkaerőpiaci tanácsadással és a cég oktatási központja által koordinált tréningek és képzési lehetőségek biztosításával.

A DENSO Gyártó Magyarország Kft. autóipari alkatrészek gyártásával foglalkozik székesfehérvári telephelyén, dolgozóinak száma közel 4400 fő. A megállapodás alapján a DENSO szakemberei az egyetemi oktatásban is szerepet fognak vállalni. A járműipari alkalmazási területeken jártas kollégák kurzusok keretein belül is átadják a szakmai tudásukat a hallgatóknak, akiknek lehetőségük nyílik arra is, hogy a DENSO telephelyén szakmai gyakorlatot teljesítsenek – áll a Dunaújvárosi Egyetem lapunkhoz eljuttatott közleményében.