Ez a beruházás mintegy 482 millió forintból valósul meg, amelyre még az előző önkormányzati ciklusban nyert támogatást a város a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) által. Mint az a projekt 2019 augusztusi közleményében olvasható, az a cél, hogy a belterületre hullott csapadékvizek és a felszín alól előtörő vizek rendezetten és kártétel nélkül legyenek elvezetve. A kivitelezésről május 16-án, hétfőn sajtótájékoztatót tartott Pintér Tamás polgármester és Orosz Csaba, a körzet képviselője.

Pintér Tamás vázolta, Táborállás több pontján, összességében 452 méter hosszan valósul meg felszíni csapadékvíz elvezetés. A beruházás során többek között mederburkoló elemek, csőáteresz, bitumenes burkolat kiépítése, vízelvezető árkok kialakítása valósul meg.

Orosz Csaba felidézte, több, mint tíz évvel ezelőtt történt Táborálláson a löszpart oly mértékű csúszása, ami már veszélyt jelentett az ott lakókra, az ingatlanokra. Akkor első lépésként dréncsöveket építettek ki a területen, hogy csökkentsék a talajvízszintet. A szakértői vizsgálat alapján további munkálatokra volt szükség, elődlegesen csatornahálózat kialakítására. Ez is megvalósulhatott az Észak- és közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 2. elnevezésű projekttel; a több, mint hatmilliárd forint összértékű beruházás érintette Dunaújvárost, Kulcsot, Pusztaszabolcsot és Rácalmást is. Orosz Csaba hozzátette, bár az ingatlantulajdonosok jeleztek problémákat, de egyeztetve a kivitelezővel, megoldják a felmerült kéréseket. A partfal stabilizálás folytatását szolgálja a jelenleg is zajló projekt, amely érinti többek közt az Üdülősor, a Harcsa utca, az Ivó utca, az Európa Tanács utca, és a Palák utca részeit is. A mostani kivitelezés lényegében azt fogja eredményezni, hogy a magasabb területekről levezetik az összegyűjtött esővizet, amelynek egy részét a korábban kiépített két kifolyón keresztül a szabad-strandba vezetnek, másik részét pedig a csatornába.

A képviselő kiemelte, annak érdekében, hogy ne fordulhasson elő a tíz évvel ezelőttihez hasonló eset, szükség van a lakosság részéről is megtenni az óvintézkedéseket, betartani a szabályokat. Ilyen például az, hogy a vízelvezető árkokba ne tegyenek semmilyen hulladékot, vagy például ne az utcára, a közútra folyassák ki az esővizet. A csatornázással egyetemben szennyvízaknák létesültek, itt az összegyűjtött esővizet hasznosítani lehet, akár öntözésre is.