Először is szeretnék Önnek gratulálni a Családbarát védjegyek megszerzéséhez, milyen út vezetett idáig?

A Dunaújvárosi Egyetem szemléletéhez mindig is szorosan hozzátartoztak a Családbarát intézkedések, úgy a hallgatók, mint a munkavállalók tekintetében. 2011- ben és 2017-ben is elnyertük már a Családbarát hely tanúsítványt. A családbarát politika megfogalmazásának célja, hogy a munkavállalók a munkahelyi elvárások teljesítése mellett elegendő figyelmet tudjanak fordítani szeretteikre, avagy a stressz és konfliktusok minimalizálása mellett egyéni szükségleteiket összhangba tudják hozni a munkáltató és a család igényeivel, elvárásaival, írja az uniduna.hu.

A Családbarát Hely tanúsító védjegy egy egységes, magas kritériumrendszeren alapuló tanúsítvány, melyet „Munkahely” és „Szolgáltató hely” kategóriában lehetett megszerezni.

A jelölésen három kategóriában indultunk:

Munkahely – az Egyetem a munkavállalóknak nyújtott családbarát intézkedésekért.

Szolgáltató hely- az Egyetem a Hallgatókért vállalt családbarát intézkedéseiért

Szolgáltató hely- A Bölcsődei ellátásért

Intézményünk mind a három kategóriában sikeresen teljesített, ezáltal elnyerve a tanúsítványokat.

Mit jelent ez a díj az Egyetemnek és hol tudják felhasználni?

Mivel a családbarát szemlélet pozitív társadalmi üzenetet hordozó érték, ezért szervezeti szinten is egyre nagyobb jelentőséggel és vonzerővel bír, a munkavállalókra való odafigyelés maga a családbarát szemlélet. A családalapítás előtt állókra is figyelni kell, esélyt adni arra, hogy építhessék magánéletüket, továbbá a már családdal rendelkező kollégák támogatása is legalább ilyen fontos.

Véleményem szerint a családbarát intézmények jobban alkalmazkodnak a változásokhoz, jobb a munkaerőmegtartó képességük, illetve a tanúsítvány elnyerése versenyelőnyt jelenthet a szervezetnek, a védjegyjogosult jelentős kommunikációs és PR értéket is kap, hiszen a védjegy vonzóbbá teszi a szervezetet a munkavállalók és a hallgatók körében is.

A védjegyeket 2 évig használhatjuk, ezt követően nyílik lehetőségünk újra megpályázni.

Ön szerint miként jelenik meg a társadalmi szerepvállalás a családbarát intézkedések tekintetében?

Mindenekelőtt fontos megemlíteni az egyetem által működtetett munkahelyi bölcsőde szerepét. A bölcsőde fenntartása olyan családbarát munkahelyként, illetve oktatási intézményként működik, amely elősegíti a munka/tanulmányok és a magánélet összeegyeztetését, továbbá a családi, magánéleti és munkahelyi kötelezettségek összehangolását. Azon szülőknek, akik szeretnének visszatérni a munka világába, elengedhetetlen, hogy meg tudják oldani kisgyermekük napközbeni ellátását.

Tevékenységünkkel, a mára kialakult munkaerő-piaci helyzethez alkalmazkodva, szeretnénk támogatni azon 1-3 éves korú kisgyermekes családokat, ahol az egyik vagy mindkét szülő a Dunaújvárosi Egyetem munkavállalója és GYED-ről, GYES-ről kíván visszatérni vagy intézményünk hallgatója. Fennmaradó szabad hely esetén Dunaújváros vonzáskörzetében élő családok gyermekeit is el tudjuk helyezni bölcsődénkben.

A Dunaújvárosi Egyetem, mint munkahely esetén célunk fokozottan segíteni a magánélet és a munka világának szinergiáját. A családbarát intézkedéseket a szervezeti dokumentumokban is rögzítettük. pl. nemek közötti esélyegyenlőségi terv, fogyatékossággal élő hallgatók esélyegyenlőséget biztosításának szabályzata. A gyermekes munkavállalókkal szemben tanúsított megengedőbb hozzáállás mindig kifizetődőbb, hiszen a munkahely életpályamodellé válhat a gyakorlott, elkötelezett humánerőforrással. Fontos, hogy megbecsüljük az akár 5-10 év tapasztalattal rendelkező munkavállalókat, akkor is, ha családi állapotukban változás áll be.

Az egyetem munkavállalói mellet prioritást élvez a hallgatók támogatása, illetve a számukra nyújtott lehetőségek és szolgáltatások. Többek között a családbarát intézkedések olyan pluszt jelenthetnek számukra, melyekkel különleges és egyedülálló módon járulhatunk hozzá egyetemi éveik sikeres eltöltéséhez. Az egyetem foglalkoztat esélyegyenlőségi koordinátort is, aki a hallgatók és a munkavállalók érdekeit képviseli. A visszacsatolások megfelelő feldolgozása érdekében több mérést is végzünk, ilyen például a végzett és aktív hallgatók Diplomás Pályakövető Rendszerben (DPR) történő mérése. Természetesen kíváncsiak vagyunk a hallgatóink véleményére mind az oktatásról, mind az oktatói munka minőségéről, melynek eszköze az Oktatói Munka Hallgatói Véleményezése (OMHV) rendszerünk.

Néhány példát említene a családbarát intézkedésekből?

A gyerekbarát intézmény célkitűzések eléréséért 2 db „Pelenkázó és babaszoba” került kialakításra. A pályázati beruházás eredményeképpen az intézmény számára rendelkezésre állnak olyan közösségi terek, melyek a női munkavállalók, illetve női hallgatók aktívabb és teljesebb részvételét teszik lehetővé az intézmény működésében, kiegészítve az egyetem családbarát szolgáltatási jellegét, illetve biztosítva harmadik missziós célkitűzéseit. Az egyetemi campus területén belül a Főépületben, illetve az Informatikai épületben alakítottunk ki 1-1 helyiséget.

Intézményünk alapfilozófiája a folyamatos tanulás, képzés, új ismeretek elsajátítása. Ezek érdekében támogatjuk a tanulni szándékozó munkatársak iskolai és iskolarendszeren kívüli szakmai képzéseit, rendszeresen végzünk magunk is ismeretátadó, felfrissítő belső képzéseket, mint például a támogatott tréningek és coaching lehetőségek a stresszkezelés és a munkába való visszatérés témájában.

A munkavállalók időbeosztásának tekintetében többféle lehetőség is rendelkezésre áll, amennyiben azt az élethelyzetéből adódó feladatok megoldása megkívánja. Ilyenek például a rugalmas munkaidő, a kötetlen munkaidő, vagy az otthonról történő munkavégzés. Fontos továbbá még megemlíteni a lakhatás támogatását (kollégiumi szolgálati lakás), a munkavállalók számára biztosított kedvezményes díjú telefonflotta, illetve a gyermekszületés esetén egyszeri 50.000 Ft-os támogatás. Nem feledkezünk meg a gyermekgondozáson lévő és nyugdíjba vonult kollégáinkról sem, hiszen minden rendezvényünkön szeretettel látjuk őket.

A hallgatók vonatkozásában kiemelkedő szerepet töltenek be a különböző közösségépítő programok, mint például a szakestélyek, sportnapok, a gólyabál, az Alma Mater, és a Szalamander. Mindezeken felül az intézmény a kollégiumi elhelyezésnél figyelembe veszi és külön szobát biztosít a házas, gyermekkel rendelkező vagy rokonságban álló hallgatók számára. Az intézmény időelőnyt nyújt tantárgy és vizsgafelvétel esetében gyermekes, illetve várandós diákjainak.

Milyen további célokat tűztek ki a Családbarát intézkedések kapcsán?

Célunk mérni a kollégák elégedettségét, kikérni a véleményüket, ezzel is elősegítve a hosszútávú fejlesztések lehetőségeit.