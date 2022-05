Dr. Mészáros Lajos felelevenítette, hogy még a választási kampányban tett egy ígéretet arra, hogy magánemberként a városi iskolák számára beszerzi az életmentő EpiPen injekciókat. Ezt meg is tette és ekkor élt egy felhívással a helyi és környékbeli vállalkozóhoz, hogy támogassák a kezdeményezését azért, hogy az óvodák is részesülhessenek a készítményből. Többen is csatlakoztak a felhíváshoz, melynek eredményeképpen pénteken délelőtt a Szent Pantaleon Kórházban átadták az injekciókat a városi tagóvodák és a környékbeli óvodák képviselőinek.