Nagyvenyim, Rácalmás, Adony Az Oktatási Hivatal tájékoztatása szerint minden gyermeknek, aki augusztus 31-ig betölti a 3. életévét, szeptembertől legalább napi négy órában óvodai nevelésben kell részesülnie, hogy időben elkezdődhessen a gyermekek közösségbe szoktatása és felkészítése a majdani iskolakezdésre. Minden településen a beiratkozás módjáról és pontos idejéről az óvoda, illetve az önkormányzat adott tájékoztatást.



Nagyvenyim A Nefelejcs óvodába május 5-én és 6-án zajlik a beiratkozás. Az óvodavezető Benedekné Sajti Julianna újságunknak elmondta, hogy valós képet majd a beiratkozás után tud csak alkotni. Azonban az előrejelzések alapján – amit elsősorban a védőnői jelzések határoztak meg – már most egyértelmű, hogy sok kisgyerek várható a nagyvenyimi óvodába a 2022/23-as nevelési évre is.

A 99 férőhelyes intézménybe jelenleg is többen járnak. Önkormányzati engedéllyel 20 százalékkal növelhető a létszám, amely 116 kisgyerek befogadását teszi így lehetővé. Azonban várhatóan 29-30 fővel fognak többen jelentkezni, mint az előző években. De megnyílik a bölcsőde a településen, amely nagy segítség lehet az intézményi nevelési igények kielégítésében – mondta el Benedekné Sajti Julianna.

A nagyvenyimi Nefelejcs óvodában a napokban zajlik a beiratkozás, azonban közben az óvodai élet zavartalanul folytatódik Fotók: Laczkó Izabella/Dunaújvárosi Hírlap

Rácalmás A kisvárosban május 5-én fejeződött be a beiratkozás. Sőt a szakemberek itt már a jövő évet követő esztendőre is elvégezték az igények felmérését. Ezek alapján a Manóvár óvoda intézményvezetője, Pálinkás Tiborné kérdésünkre elmondta, hogy 35 gyermek helyére 56 kisovis érkezik majd szeptembertől. Tehát egyértelműen szükséges újabb, a hetedik csoport megnyitása, mert a gyermeklétszám növekedése folyamatos. Ezzel összefüggésben szükség lesz a nevelési intézmény alapító okiratának módosítása is.



A Manóvár óvoda intézményvezetője, Pálinkás Tiborné

Adony A Hóvirág óvodában május 2-án és 3-án volt a beiratkozás. Az intézményvezető Steinmann Katalin tapasztalatait megosztva elmondta, hogy sok két és fél éves kisgyermek jelentkezett hozzájuk, mivel sok szülő szeretne hamarabb visszamenni dolgozni. Több a kisgyerek, mint a férőhely. Így a 128 fő helyett a következő nevelési évben 132 gyerek jár majd az adonyi intézménybe. De biztató, hogy az önkormányzat pályázati forrásból bölcsődét fog építeni, amely az ellátásban megjelent gyermekek elhelyezését nagyban segítheti majd.