A főigazgatói feladatokat 2022. május 1-től dr. Jobbágy Lajos látja el a Szent Pantaleon Kórház- Rendelőintézetben. Mint ismeretes, a kórház eddigi főigazgatóját, dr. Mészáros Lajost április 3-án országgyűlési képviselővé választották, az új poszt azonban összeférhetetlen az eddigi vezetői megbízással, így április 30-cal le kellett mondania kórházvezetői megbízásáról, írja a pantaleon.hu.

Dr. Jobbágy Lajos a budapesti Semmelweis Orvostudományi Egyetemen 1982 szeptemberében vette át általános orvosi diplomáját "summa cum laude" minősítéssel.

Orvosi tevékenységét a dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórházban kezdte, illetve azóta is folyamatosan az Aneszteziológiai és Intenzív Betegellátó Osztályon dolgozik, mely területen szakvizsgáját 1987-ben szerezte meg. Szakmai tudásának és tekintélyének elismeréseként 1991-ben adjunktusi, 1997-ben másodfőorvosi kinevezést kapott. Szakmai felettesei elméleti és gyakorlati ismereteit kimagaslóan jónak tartották, szakmai érdeklődése és látóköre mindig is széles spektrumon mozgott. Jelentős érdemeket szerzett a kórház kardiológiai ellátásának megszervezésében. Munkájának elismeréseként, sikeres pályázattal 2000-ben kinevezést kapott az osztály vezetésére. 2012. július 1-től osztályvezetői teendői mellett a központi műtőszolgálat vezetői feladatait is ellátta 2015-ig, orvosigazgatói kinevezéséig.

Kórházunkban és szakterületén belül országosan is elismert szakember. Rendszeresen és folyamatosan képezi magát, kollégáival jó szakmai és munkatársi kapcsolatot alakított ki. Angol nyelvtudása segítségével követi a nemzetközi szakirodalmat, tudását pedig továbbadja munkatársainak.

Tudományos publikációs aktivitása kiemelkedő. A szakmai kongresszusok, konferenciák rendszeres, valamint 1995 óta elismert előadója, többek között a SOTE, illetve SZOTE által szervezett posztgraduális orvosképzéseknek. Több országos és intézményi társaság, bizottság tagja. Munkája során az vezérli, hogy a tudomány fejlődését megismerjék az intézmény dolgozói és a lehetőségek kiaknázásával, a betegellátás során azt hasznosíthassák.



Érdemei elismeréseként 2005-ben Szent Pantaleon Emlékérem kitüntetésben részesült. A betegek gyógyításáért végzett magas színvonalú munkájáért, példaértékű szakmai és emberi magatartásáért, a Dunaújvárosban hosszú évek óta végzett sikeres munkájáért Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. évben a "Dunaújváros Díszpolgára" kitüntető címet adományozta részére. Fáradhatatlan, lelkiismeretes, precíz munkájának elismeréseként „Szent Corona” Díjat kapott 2021. június 21-én, a koronavírus járvány, a pandémiával összefüggésben elvégzett munkájáért.



Intézmény orvosigazgatójaként évek óta a kórház operatív működési, működtetési folyamataira is rálátott. Mindennapi munkában az egészségének megőrzése mellett nagy hangsúlyt fektet az emberi- és munkatársi kapcsolatokra.