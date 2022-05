Kulcs - A Dunaújvároshoz közeli település növekedése óriási iramot diktál az önkormányzatnak. Jobb Gyula polgármester azonban biztosította a lakosságot, hogy felveszik a versenyt, és csaknem húsz folyamatban lévő projektről számolt be olvasóinknak.

– Az első munkaterv, amelyről tájékoztatni szeretném az olvasókat, a Kőris, Rákóczi és Arany János utcákkal kapcsolatos. Mindhárom utcában az aszfaltozást előkészítő munkálatok után hamarosan megkezdik az aszfaltozást, amely az időjárás függvényében nagyjából három–négy napot vesz igénybe.



A település leghosszabb utcájának, az Arany János utca középső szakaszának aszfaltozása is a közelmúltban fejeződött be Fotók: Török Tímea

– A Sőtér sétánnyal kapcsolatban arról számolhatok be, hogy a szegélyek elkészültek. Ezután az aknafedeleket emelik majd ki, és az aszfaltozás is megtörténik.

– A harmadik, folyamatban lévő fejlesztés falunkban, hogy a Rákóczi utca, az óvoda és a református templom közötti szakaszon a vízelvezető cső­rendszer beépítését elkezdték. A munkálatok előrehaladtával folyamatosan készül a közút melletti kiemelt szegély építése, majd a térkő burkolatú járda építése is. Nagyon fontos itt megemlítenem, hogy a tulajdonosok egyeztessenek a bejárók kialakításáról. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy a kapun belül is a kivitelező dolga lenne beállók szintre igazítása.

– A Bartók Béla utca és Temető utca hátsó szakaszáról szólva azt tudom elmondani, hogy a csapadékvíz-elvezető rendszer, az út szegélyezése és az aszfaltozási munkák hamarosan megkezdődnek. Jelenleg a közbeszerzési eljárás folyik. Szintén folyamatban lévő feladatunk a felszíni vízelvezetési rendszerrel, útfelújítással kapcsolatos. Ilyen munka kezdődik hamarosan a Deák Ferenc utca teljes hosszában, valamint a Dózsa György utcában. Ennek a szükségszerűsége a partfalcsúszás megakadályozása miatt kiemelt fontosságú. A Kossuth Lajos és Dózsa György utcai meglévő vízelvezető árokrendszer is ki lesz takarítva, és ahol szükséges, javítják is.

– A Hargita utca körülbelül 200 méteres szakaszának vis major pályázatból támogatott rehabilitációja a megemelkedett költségek miatt tervmódosítást igényel. Ez jelenleg folyamatban van.

– A hajóállomás kapcsán a turisztikai pályázatból elnyert összegből tavaly megindított munka körülbelül 80 százalékos készültségű. Befejezése június elején várható.

A hajóállomás felé, a Sőtér sétányon is megújult az útburkolat

– Alapvető az ivóvíz rendelkezésre állása. Ez a mostani beszámolómban Kulcs északi részét érinti: Adonyi út, Kőbányai út, Radicsa utca, Csalogány út, Cinke utca. A munkát a kivitelező elkezdte, az aknák és a gerinc kiépítése folyamatban van, várhatóan augusztusban a nyomáspróbák elkészülnek. A házi rákötések ezután kezdődhetnek majd.

– A sportpályáról szólva: a nemrégiben megnyert pumpapálya-pályázatunk közbeszerzési eljárás anyagán dolgozunk, várhatóan még az idén elkészülhet. A műfüves pályánál palánk építését tervezzük és szervezzük.

– A Magyar Falu Program keretein belül is nyertünk pályázati forrásokat. A KSZI (Kulcsi Szociális Intézmény) galériájának födémlezárása idei feladat. A tervezése már megtörtént, közbeszerzési eljárás hamarosan indul. Továbbá egy „tanyabusz” közbeszerzési eljárása is folyamatban van.



Az új buszfordulót átadták már, csak a forgalomba helyezésre várnak

– A felsorolás következő eleme az eszközbeszerzés. Felsorolásszerűen összesítve a legutóbbi eredmények: orvosi eszközök, óvodai eszközök, intézményeinkbe eszközök, berendezések. Legutóbb az új traktorunkhoz nyertünk fűkaszaadapter vásárlására pénzt.

– Az orvosi rendelő bővítése is tovább tud folytatódni. A közbeszerzési eljárás itt is folyamatban van, egy műszaki kiegészítés miatt csúszik a kivitelező kiválasztása. Ez egy-két héten belül megoldódik, és a munka tovább folytatódik.

– A nevelési intézményünkben a bölcsőde önálló, új épületének kivitelezése szintén hamarosan megkezdődik, ezzel az óvodában mutatkozó túljelentkezés problémáját is orvosolni tudjuk majd. Néhány héten belül a munka is elkezdődik.

– Nagy tisztelettel köszönjük a támogatást és az együttműködést – mondta el Jobb Gyula polgármester.