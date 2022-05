Az önkéntes hulladékgyűjtő esemény országos kiterjedésű; Fejér megye több helyszínén is évről évre községek, városok lelkes lakosai csatlakoznak a megmozduláshoz.

Az idei TeSzedd! első napjaiban Székesfehérváron a Fejér Megyei Kormányhivatal zöldhatóságának 46 szakembere gyűjtötte közösen a mások által eldobált szemetet. Mint megtudtuk, 53 zsáknyi illegálisan elhelyezett kommunális hulladéktól tisztították meg a várost, pontosabban a 7-es elkerülő út rézsűjének területét és a szomszédos erdőt. Összegyűjtöttek ezen kívül kamionkarosszéria-elemeket, valamint gépjármű-gumiabroncsokat is.

Aki valaha részt vett már TeSzedd! mozgalomban, tudhatja: az esemény nemcsak szemléletformáló, de egyben jó közösségépítő jelleggel is bír. Dégtől Velencéig, tehát a megyei déli részétől északig sokan megtapasztalhatták már ezt az élményt, s kis időre segíthettek abban, hogy a környezet, a közös élettér egy kicsit tisztább legyen.