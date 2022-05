Alaposan

Zökkenőmentesre sikerült a dunaföldvári majális és spenótfesztivál lebonyolítása. A művelődési ház maroknyi, de mindenféle közösségi eseményt sikeresen megszervező és lebonyolító csapata ezúttal társrendezőként is helytállt. Pataki Dezső, az intézmény vezetője egy nappal az esemény előtt meglepő nyugalommal nyilatkozott:

– Minden hasonló esemény technikai sikere az alapos előkészítésen múlik. Nagy baj lenne, ha most még mindig idegeskednénk. Az eddigi évek tapasztalatait fölhasználva és a mostani különleges elvárásokat figyelembe véve tettük a dolgunkat. A program tartalmi részét Kiss Lajos Csaba és csapata vállalta, ami szintén sikert hozott.

Bajnok József Fotók: Balogh Tamás

A siker a döntéshozókat igazolta

Horváth Zsolt polgármester ezúttal is hű volt önmagához, nem protokollvendégként érkezett. Egy baráti, civil társasággal amerikai fánkot sütöttek, és szörpöket töltöttek a hozzájuk látogató gyermekeknek.

– Ezen a helyszínen igazi családias majálishangulatot lehetett teremteni. Úgy érzem, hogy sikerrel jártunk. Augusztus 20-án majd visszatérünk a Duna-parti közösségi helyünkre. Tudom, hogy a megközelítése egy kicsit nehézkes, hiszen a városközponttól két-három kilométerre található, de indítottunk egy autóbuszjáratot, a kerékpárút pedig itt, a rendezvény határán vezet el. Úgy láttam, hogy sok baráti társaság ült közös autóba, hogy úgy jöjjenek ki. Nagyon fontos az is, hogy sokan egyszerűen kisétáltak, ami ebben a kellemes időben biztosan jólesett.

Nagy forgalmat bonyolított a Fröccsterasz

Egy jó lehetőség adódott a kikapcsolódásra

– Arra, hogy akár a Fröccsterasznál, akár csak egy padon ülve elbeszélgessünk és megismerkedjünk egymással. Legyünk végre barátok! A gyermekeknek is biztosítottunk játszóhelyeket. Szívesen láttuk a vidékről érkezőket is, akik esetenként harminc kilométerről is hozzánk indultak.

Népszerű volt a kicsik körében a játszótér

A közösségek

– Természetesen egy ilyen volumenű esemény jelentős költségekkel jár. Ez a közös­ség­építés egyik feltétele. Létre kell hozni a hasonlókat, hogy együtt szórakozhassunk, és ismét egymásra találjunk. Erre a város és a civil szervezetei is áldoznak. A kétéves Covid-időszak nagyot ütött rajtunk, de most már újból egymásra kell találjunk.

Horváth Zsolt polgármester

A mozgatórugó

Ennek az eseménynek a legfontosabb szereplője a hor­gász­egyesület volt. Vezetőjével, Kiss Lajos Csabával is beszélgettünk.

– Körülbelül három hónapja kezdtük az előkészületeket a főszervezővel, a művelődési központ munkatársaival. Az önkormányzattal és az általam vezetett oktatási bizottsággal is többször egyeztettük a feladatokat. Minden korosztálynak kínáltunk programokat. Az aktívak vízre szállhattak, kocogtak, sétáltak, kerékpározhattak, vagy éppen felülhettek a lovas kocsira is. Visszatekintve az idei majálisra, azt hiszem, hogy elégedettek lehetünk.

Folyamatosan sorban álltak az ínyencségekért az éhes, különlegességekre vágyó vendégek

Az amerikai fánkok

Nagy sikere volt az ingyenesen osztogatott finomságoknak, mint ahogy a hozzá adagolt hűsítő szörpnek is. Az ötletgazda és az egyik kiszolgáló, egy sor más civil kezdeményezés vezetője, Horváth Irén volt.

– Egy baráti társasággal vágtunk bele ebbe a feladatba. Nagy sikerélményt kaptunk, mert örömmel fogyasztották az itt újdonságnak számító süteményeinket. Szerencsére volt időm arra is, hogy körülnézzek, például az 501-es Légió fellépésekor, amelyben a fiam is szerepel. Rájuk és a többi, színpadi produkcióra is nagy érdeklődés mutatkozott. Nagyon sokan jöttünk össze, sikeres volt az egész rendezvény!

Horváth Irén az ingyenes fánkosztás ötletgazdája

A Fröccsterasz földvári borokat kínált

Ez egy az első pillanattól sikeresen működő szolgáltatás volt. Remek földvári borokat kínáltak, amit a helyi gazdák és boros szervezetek adtak össze. A kimérés hálás feladatát az említettek fölváltva látták el. Bajnok József a Sárgapincés Egyesület titkárától ezt is hallottuk.

– Sikeresnek mondhatom a mai napomat, hiszen délelőtt vehettem át a Szent Rókus Borlovagrend ünnepségén az egy hete megrendezett borversenyükön elnyert okleveleimet. Sokat dolgoztam érte, de megérte. A délután is örömteli volt, mert a társaimmal együtt kóstoltattuk a vendégekkel a finom helyi borokat.

Délutánra megpihent a padokon a majálisozók sokasága