Rauf Norbert polgármester a következőkről is tájékoztatott bennünket:

– Sikeres év volt a tavalyi is, hiszen nemcsak a bölcsődét adtuk át, hanem mellette szolgálati lakásokat is felújítottunk, és nagyon fontos szociális szolgáltatásokat vezettünk be. Ezenkívül több utcánk útfelületét is rendbe hoztuk, aszfaltoztunk. Gépbeszerzésekre is sor került. Ezek mellett (amit a pandémia megengedett) a közös rendezvényeinket is lebonyolítottuk. Egyszóval igazán tartalmas év áll mögöttünk.

Rauf Norbert polgármester és a képviselő-testület többi tagja a daruszentmiklósi közmeghallgatáson Fotók: Balogh Tamás

Adóemelés nélkül

– Nem kívántuk újabb terhekkel sarcolni a lakosságot. Így is van elegendő pluszköltségük, amit ki kell fizessenek, mert az élet egyre drágább. Megpróbálunk úgy gazdálkodni, hogy abból minél nagyobb bevételünk legyen. Vannak olyan szolgáltatások, mint a közvilágítás, vagy éppen a temetőfenntartás, amit abból a jövedelemből próbálunk finanszírozni.



Az óvoda

– Néhány éve egy vállalat segítségével rendbe hoztuk a legfontosabbat, a gyermekek életterét, a csoportszobákat és az udvart, amiért most is nagy köszönet jár nekik. Most kompletten szeretnénk az épületet felújítani. Természetesen, amit az említett segítséggel korábban már megcsináltunk, azt változatlanul hagyjuk, de a további munkák, benne a nyílászárók cseréjével, még nagyon sok feladattal járnak.

– Az elnyert pályázataink fölhasználásával ismét több útfelületet fogunk rendbe hozni és utakat aszfaltozunk. Ilyen lesz például a temetőhöz bevezető út is. Az idén sor kerülhet a két településrészünk közúti összekötésére is, ami egy nagyon régi vágya a lakóinknak. Szintén pályázati forrásokból folytatjuk a szolgálati lakások felújítását is.

Sokan vettek részt a település közmeghallgatásán

Társadalmi munka

– Nagy szükségünk van rá, hogy az itt élők segítsenek, ezért a közeljövőben meg is szervezzük a társadalmi munkát. Az iskolánál, mindkét épületnél nagyon sok feladatot fogunk elvégezni, amihez az anyagokat az önkormányzat fogja beszerezni. Hiszek abban, hogy sokan eljönnek, és közösen el tudjuk végezni a ránk váró, mára már égető feladatokat. Ilyen például néhány terem, illetve a köztéri bútorok felújítása vagy a festése, a különböző épületrészek rendbetétele, a kerítéscsere és más kisebb munkálatok is. Június végére egy hasonló munkát tervezünk az óvodában is. Ott a kerítés felújítása és néhány kisebb karbantartás vár ránk.



Közösségi rendezvények

– Továbbra is bízunk benne, hogy mindegyik tervezett programunkat megtarthatjuk idén. A helyi gyermeknapot május 27-én, a lovas ünnepünket pedig másnap bonyolítjuk le a faluparkban, amikre nagyon készülünk. A falunapunkat valószínűleg az egész környékünkön várják, erről annyit árulok el, hogy biztos felkapják majd rá a fejüket! A programunkra augusztus utolsó szombatján kerül sor. Annál is inkább különlegesnek tervezzük, mert aznap ünnepeljük a falu huszadik születésnapját! A szüreti felvonulásunk és bálunk pedig október harmadik szombatjára esik.

Berg Lászlóné az óvodai konyha szolgáltatásáról érdeklődött

Egy lakossági kérdés

Berg Lászlóné a beszámolóban hallott az óvodai rekonstrukcióról, és abban reménykedett, hogy az ottani konyhára is sor kerül.

– Nem kevesen vagyunk olyan nyugdíjasok, és itt magam felé is beszélek, akik lassan már nem nagyon tudunk főzni, talán onnét kaphatnánk ellátást, úgy ahogy régen is volt?!



Polgármesteri válasz

Rauf Norbert válasza a következő volt:

– Az épület rendbe hozására természetesen sor kerül, de a konyhát nem fogjuk működtetni. Egy ilyen konyhát az önkormányzat nagyon nehezen tud üzemeltetni, mert olyan, elsősorban személyi feltételeket támasztanak felé. Ezeket, s egy ilyen, századagos kapacitás mellett a négyfős személyzet bérét és a járulékait nem lehet kigazdálkodni. A megszüntetésekor kilencmilliós deficitet termelt évente, ami mára már körülbelül elérné a húszat is. A településünkön működik egy szolgáltatás, amivel megoldható a szociális étkeztetés is. Ezt a nyugdíjasok közül is elég sokan igénybe veszik – hallhatták a daruszentmiklósi közmeghallgatáson részt vevő falubeliek Rauf Pál polgármestertől.