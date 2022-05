A díjátadó és a pohárköszöntő után kezdődhetett a döntéshozói munka. Az előre kihirdetett napirendi lajstrom két sürgősségi indítvánnyal bővült, így nyílt ülésen 45 napirendi pontot tárgyaltak a képviselők. Mindjárt az elsőnél szót kért Szepesi Attila fideszes képviselő, aki sérelmezte, hogy még mindig nem kapott választ az elmúlt közgyűlésen feltett kérdéseire. Illetve jelezte és tarthatatlannak nevezte, hogy a DKKA kézilabdacsapatának játékosai és alkalmazottai májusban nem kapták meg a nekik járó béreket.

Az új képviselő köszöntése

Pintér Tamás is hozzászólt a napirendhez: köszöntötte dr. Mészáros Lajos országgyűlési képviselőt, és gratulált az április 3-ai választási győzelméhez. Elmondta, hogy személyesen a választás után egyeztetett az új országgyűlési képviselővel, amelynek során szóba került a különleges gazdasági övezet és a városnak járó források témája. A polgármester kiemelte, hogy az országgyűlési képviselő ígéretet tett neki arra, hogy lesznek olyan források, amelyek a város és a térség fejlődését szolgálják majd. Pintér azt is elmondta, hogy 10 milliárd forintos összegről van szó a választási ciklusban, és figyelni fogják, hogy ehhez képest milyen összegű új források érkeznek majd a városba. Dr. Mészáros Lajos megköszönte a gratulációt, és ígérete tett arra, hogy számokkal is mérhető források érkeznek majd a városba, a térségbe, ő azért dolgozik majd, hogy ez megvalósuljon. Közösségi oldalán erről így írt dr. Mészáros Lajos: „Annak érdekében, hogy jelentőségének megfelelő módon képviseljem Dunaújváros és a dunaújvárosiak érdekeit, a képviselő-testületet és polgármester urat együttműködésemről biztosítottam – bár nem biztos, hogy olyan módon, ahogy azt a jelenlegi városvezetés elvárja, de mindenképpen Dunaújváros és a választókörzet érdekében.”

Közterület-használat

Újra napirendre került az áprilisi közgyűlés témái közül kivett közterületek használatáról szóló rendelet módosítása. Két fontos paragrafus is bekerült az új rendeletbe. Az egyik úgy fogalmaz, hogy a közterület rendeltetéstől eltérő használatához érvényes közterület-használati engedély szükséges, amelyet a közgyűlés által átruházott hatáskörben Dunaújváros Megyei Jogú Város polgármestere ad ki. Illetve vissza kell vonni a közterület-használati engedélyt, ha az engedélyes a közterületet az engedélyezett időben nem a meghatározott célra, módon és feltételekkel használja. Ha az engedély ezen okokból került visszavonásra, akkor az engedélyes a visszavonást követő időszakra már megfizetett díját visszakapja.

A közgyűlés elfogadta az önkormányzata 2021. évi zárszámadásáról szóló rendeletet, illetve módosította az idei évi költségvetésről kiadott korábbi önkormányzati rendeletet.

Egy tagintézményt bezárnak

Az önkormányzat a 2022/2023-as nevelési évben a Dunaújvárosi Óvoda 11 tagintézményében 52 csoport működését finanszírozza. Döntésével egyúttal hozzájárul ahhoz, hogy a Duna-parti tagóvodában egy csoport, a Margaréta tagóvodában egy csoport működését szüneteltessék, a Százszorszép tagóvodában pedig három csoportot bezárnak, ami azt jelenti, hogy ez a telephely megszűnik. Az óvodában a visszamaradó gyerekeket a Béke városrészben található szomszédos óvoda, a Bóbita tagóvoda tudja fogadni.

A testület az augusztus 20-i ünnepségek lebonyolításához három ajánlattevő céget nevezett meg, amelyek közül majd kiválasztják azt, amely az ajánlata alapján megrendezheti a Szalki-szigeti ünnepséget. Hasonlóan jártak el a szintén augusztus 20-ára tervezett Majka&Curtis koncert és a Parázs Varázs esetében is. A három rendezvény összköltsége több tízmillió forint lesz.

Nagy lelkesedést és hozzászólási kedvet váltott ki a képviselőkből az a napirendi pont, amely több helyszínen napelemes, LED, alkonykapcsolós, mozgásérzékelős lámpatestek és tartószerkezetének kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződés megkötéséről döntött. Egyhangúlag támogatta is a testület ezt a javaslatot. A közgyűlés támogatta a Dózsa György út – Latinovits Zoltán utca kereszteződésében új gyalogos-átkelőhelyek tervezésére vonatkozó vállalkozási szerződés megkötésére vonatkozó javaslatot is.

A DVG tavalyi mérlege

A képviselő-testület ugyan már nem teljes egyetértésben, de elfogadta a DVG Zrt. 2021-es évi beszámolóját, amely 801 millió forintos éves veszteségről is szólt. Ennél a napirendi pontnál Szabó Zsolt gazdasági alpolgármester azt mondta, hogy bátor és szükséges döntés volt a DVCSH Kft.-től elvenni a távhőszolgáltatási feladatkört, illetve a DVG Zrt. mint új szolgáltató szerinte remekül helyt állt. Hangsúlyozta, hogy ahol ő lakik, ott még soha nem voltak ilyen melegek a radiátorok télen. Azokról a helyekről nem beszélt, ahol ez nem így volt. Szepesi Attila ugyanakkor szintén ezen a ponton felvetette, hogy a város zászlóshajójának beillő DVG 2022-es üzleti tervét talán nem az év ötödik hónapjának közepén kellene a közgyűlés elé hozni, és ekkor elfogadni, mert az év fele már csaknem mögöttünk van.

A közgyűlésen személyi kérdésekről is döntöttek.

Személyi döntések

A közgyűlésen személyi kérdésekben is döntöttek. A legfontosabb a DVG Zrt. vezetését érintő személyi változások. A képviselő-testület határozatának értelmében a DVG Zrt. vezérigazgatójának Bencsik Istvánt választották meg. Az igazgatóság elnöke szintén Bencsik István lett, az igazgatósági tagok pedig Botond Gábor és Lebics Edit Valéria lettek. Bencsik Istvánt tehát a cég elnök-vezérigazgatójává választották összesen bruttó 575 ezer forintos havi díjazás mellett.

A közgyűlés a Dunanett Nonprofit Kft.-ben Barta Endrét díjazás nélkül, Friedl Lászlót és Kertész Editet változatlan díjazás mellett új felügyelőbizottsági tagoknak választotta 2022. június 1-től, 2023. május 31-ig szóló határozott időtartamra, valamint Tóthné Nagy Etelkát tette meg a társaság új könyvvizsgálójának. A testület a Dunanett Nonprofit Kft. ügyvezetőjének 2022. június 1-től, 2027. május 31-ig Bencsik Istvánt választotta meg, bruttó 1 400 000 forint havi díjazás mellett.

A Dunanett Vagyonkezelő Kft. felügyelőbizottsági tagjainak megválasztották Illéssy Istvánt, Motyovszki Mátyást és Molnár Csabát 2022. június 1-től, 2023. május 31-ig szóló határozott időtartamra, változatlan díjazás mellett. Ügyvezetőnek Bencsik Istvánt választották meg, aki díjazás nélkül látja el ezt a feladatkört. A közgyűlés összeférhetetlenségi akadályt nem látott a friss, DVG-s kinevezése és a Dunanettnél betöltött vezető szerepei között, így mindkét tevékenységet elláthatja.

A testület a DV N Zrt. élére Horváth Anitát nevezte ki havi bruttó 1 millió forintos díjazás és havi bruttó 200 ezer forintos költségtérítési összeg mellett. Felügyelőbizottság tag lett Szántó Péter, Rajda-Szláma Zsuzsanna Marianna és Kárpáti Gábor István 2022. június 1-től 2023. május 31-ig szóló határozott időtartamra, változatlan díjazás mellett.

A Vasmű út 41. Irodaház Kft. új felügyelőbizottsági tagjának választották meg Lebics Editet, Keresztesi Tamás Bélánét és Rajda-Szláma Zsuzsanna Mariannát 2022. június 1-től 2023. május 31-ig szóló határozott időtartamra, változatlan díjazás mellett. Az Innopark Kft. ügyvezetőjének dr. Huszti Zsoltot választották meg 2022. június 1. napjától 2025. május 31-ig szóló, határozott időtartamra változatlan feltételek mellett. A felügyelőbizottság tagja lett díjazás nélkül Felföldi Ágnes, Motyovszki Mátyás és Rajda Dániel.