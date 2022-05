A vállalat fejlesztési terveiről, a jelen kihívásairól és a jövőbe mutató stratégiai lépéseiről egy kötetlen beszélgetéssel egybekötött gyárlátogatás keretében adott betekintést csütörtökön Pavel Kudriavtcev, a Pannonia Bio vezérigazgatója, illetve Hódos Ferenc, a cég stratégiai igazgatója a sajtó képviselőinek.

Hódos Ferenc azzal kezdte tájékoztatóját, látják, milyen kihívásokkal állnak szemben. Európát egyszerre fenyegeti a közelgő klímakatasztrófa és annak már most tapasztalható negatív hatásai. Egyre többször hallani az élelmiszer-biztonság erősödő szerepéről, illetve sajnos az elhúzódó orosz–ukrán háború miatt az elhatalmasodó energetikai válsággal is foglalkozni kell.



Hódos Ferenc, a Pannonia Bio stratégiai igazgatója Fotó: Laczkó Izabella/Dunaújvárosi Hírlap

– Az a jó hírem van, a Pannonia Bio által alkalmazott biotechnológia mindhárom globális kihívásra választ képes adni. A termékeink újraírták és a jövőben még inkább azt teszik, hogy milyen formában és forrásból állítjuk elő azokat az energiahordozókat, legyen az folyékony vagy gáznemű, amit a mindennapi élet során felhasználunk. A házi- és haszonállataink milyen alapanyagokból kapják meg táplálékukat, és a mi asztalunkra is milyen alapanyagokból készülnek az ételek. Cégünk vezető a gabonaalapú innovációban, és folytatni fogjuk a kutatásfejlesztési tevékenységet és az azokba való beruházásokat. Szeretnénk új területeken is vezető szerepet felvenni, mint például a kiváló minőségű, prémium fehérjetermékek, amelyek lehetnek állati takarmány-alapanyagok, vagy akár emberi fogyasztásra alkalmas élelmiszer-összetevők is. Cégünk kulcsfontosságú forrásává válik az alternatív növényi fehérjéknek, a kukoricarostból készülő fermentált talajjavító terméknek és a fejlett biometánnak. Ezek a beruházások nélkülözhetetlenek egy olyan Európában, ahol egyszerre van szükség élelmiszerlánc-rugalmasságra, illetve a bolygó számára is előnyös energiabiztonság megteremtésére – mondta.



Pavel Kudriavtcev vezérigazgató termékmintákkal a kezében

Pavel Kudriavtcev vezérigazgató hangsúlyozta, a cél minden szempontból megfelelni a körforgásos gazdaság elvárásainak. Dunaföldváron mostanra az alapanyagként használt kukorica minden részéből terméket állítanak elő, így egyáltalán nem keletkezik hulladék. A 2020–22-es időszakra meghirdetett, 200 millió eurós újabb beruházási programjuknak, a Coviddal és ellátási problémákkal jelentősen terhelt időszakok ellenére is minimális csúszással sikeresen a végére jutnak. Ennek a legnagyobb eleme egy új árpafeldolgozó üzem elindítása lesz az év végén. Itt árpafehérje-koncentrátumot (BPC) fognak előállítani, amihez a gabonabeszerzés már megkezdődött, működésének az első időszakban évente 150 ezer tonna alapanyag feldolgozása a cél. Ezzel az új üzem a világ tíz legnagyobb feldolgozójának egyike lesz. Hódos Ferenc erre mondott egy látványos összehasonlítást, az új árpaüzemmel együtt 2023 végére a Pannonia Bio annyi fehérjét tervez előállítani, amennyi évente egymilliárd (!) vegán hamburger elkészítéséhez elegendő.



A stratégiai igazgató a következő évtizedre erőteljes növekedéssel és bővüléssel számol. Ami évente átlagosan közel 35-40 milliárd forint termelő beruházásban fog állandósulni. A piac a fehérjére mint az etanol melléktermékeként tekint, azonban felfogásuk és stratégiájuk szerint ezek középpontba kerülnek, ugyanis mind a mezőgazdaság, mind az élelmiszeripar fehérjeigénye folyamatosan növekszik. Tíz éve bioetanolgyárként indultak, majd a folyamatos fejlesztések révén mára modern biofinomítóvá váltak, ahol a jövőben újszerű élelmiszeripari termékek gyártását végzik.

– Cél, hogy a hazánkban könnyen elérhető, keményítőben gazdag, helyi fogyasztási igényeket messze meghaladó mennyiségben termesztett gabonákból hiánypótló termékeket állítsunk elő. Ezen az úton lesz az első nagy lépés, az említett árpafehérjegyártó üzem indítása – jegyezte meg Hódos Ferenc.



A Pannonia Bio évente több mint egymillió tonna kukoricát vásárol fel javarészt magyar gazdáktól, ezzel stabilitást és biztonságot teremtve nekik. A vezérigazgató hangsúlyozta, akár a kisebb termelők terményét is felvásárolják, viszont meg kell felelni a szigorú feltételeknek, minden egyes beérkező szállítmányt laborban vizsgálnak.

– A magas elvárások viszont a gazdákat is arra serkentették, hogy fejlesszenek. Egy tanulmány alapján a megvalósult beruházásaik több mint fele azért valósult meg, mert a Pannonia Bio személyében helyben van egy feldolgozó, aki a következő években is itt lesz, ami biztos pont számukra. Ezen felül pedig magasabb hozamokat és minőséget is el tudnak érni – mondta.



A nap huszonnégy órájában működik - Minden tonna kukoricából közel azonos mennyiségben állítanak elő, kiváló minőségű állati takarmányt és bioetanolt, amelyet kézfertőtlenítő szerekben, bioüzemanyagként vagy egyéb ipari módon használnak fel. A gyárlátogatás során a vállalat vezetőinek kalauzolásával megismerkedhettünk testközelből is a nap huszonnégy órájában üzemelő komplexum működésével, gyártási folyamataival. Itt többek között a vezérigazgató elmondta, átlagban naponta tizenhat vasúti tartályvagonnyi bioetanolt gyártanak, amit a szintén Dunaföldvár mellett található, saját vasútállomásukról továbbítanak. Egyébként a Duna, mint környezetbarát vízi szállítási útvonal lehetőségeit is ki tudják használni. Elmondták azt is, az árpafeldolgozó bizonyos elemeit már most dupla kapacitásra tervezték és építették, készülve ennek későbbi bővítésére.

Közvetve ötezer embert foglalkoztatnak - A vállalat jelenleg több mint 350 embert foglalkoztat, főként a környező vidéki területekről, szakértői elemzések szerint azonban közvetett módon további ötezer ember foglalkoztatása kapcsolható hozzájuk. A Pannonia Bio évente 1,2 milliárd euróval (több mint 450 milliárd forinttal) járul hozzá a magyar GDP-hez, és évente 300 millió euró (közel 112 milliárd forint) adót fizet be az állami költségvetésbe. Ezen túl a cég Magyarország legnagyobb megújuló energiatermelője, éves mennyisége egy 2000 MW-os naperőműparknak felel meg. Érzékeltetésül, ez több mint 600 ezer háztartás éves energiaigényének felel meg, ami nagyságrendjében megegyezik a tizenkét legnépesebb vidéki magyar város összes háztartása éves energiaigényével. Biogázüzemük a legnagyobb ilyen létesítmény Kelet-Európában, a Pannonia Bio Magyarország legnagyobb biogáz termelője.