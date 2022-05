Ezt a megállapítást a helyi önkormányzat képviselő-testülete is osztja, ezért Kulcson központi forrásból felszámolták az illegális hulladéklerakókat. Ugyanakkor a prevencióra is költött az önkormányzat a kamerarendszer kiépítésével és szükség szerinti bővítésével. Sőt, már évek óta megszervezik a fémhulladék központi összegyűjtését is.



Évek óta sikerrel szervezik meg a fémhulladék gyűjtését a településen Fotó: Török Tímea

Mindezen intézkedéseknek köszönhetően látványosan megváltozott a kulcsi külterületek képe és tisztasága.

A település önkormányzata és a dunaújvárosi E-Elektra Zrt. hulladékgyűjtést szervezett május 14-én szombaton délelőtt.

A faluház mögé telepített, és a Kulcs Biztonságáért Polgárőr Egyesület polgárőrei által őrzött konténerbe műszaki és fémhulladékot lehetett térítésmentesen elhelyezni a kulcsi lakosoknak.



A rászorulóknak az önkormányzat karbantartó csapata segített a szállításban. Előzetes jelentkezést követően „háztól házig” szállították teherautóval a lakosság feleslegessé vált hulladékát.

A faluház mögötti téren két hatalmas konténert töltöttek meg a kulcsiak hulladékaival Tótné Vass Anita és Halász Tibor koordinálásával. Nagy segítséget jelentett a hat, közösségi szolgálati idejét töltő diák munkája is.

A rendezvény sikerét a kísérőprogramok is garantálták. A faluház előtt ugyanis bolhapiacot szerveztek szombat délelőttre. Az újrahasznosításra váró kincsek mellett kézműves termékeket és kürtős kalácsot is kínáltak az érdeklődők számára.