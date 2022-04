Talán nem lenne szimpatikus most örömködni azon, hogy a Fidesz–KDNP ismét kétharmaddal nyitotta a következő parlamenti ciklust. Örülni azért csak szabad! Országosan, Fejérben és itt a mi térségünkben is a kormánypárt nyerte a parlamenti választásokat, ez utóbbiban megfordítva az előző országgyűlési választás eredményét. Dr. Mészáros Lajos, a kórház főigazgatójának jelölése a feladatra igazán jó lépés volt. Persze egyedül nem megy, tartja a mondás, és ez igaz ebben az esetben is. Egy lelkes, változást akaró, ütőképes csapat támogatta, segítette hozzá a sikerhez őt. Az ellenzéki összefogás ugyanakkor csak nevében volt az. A közvetlenül a választás előtti hetekben nyilvánosságra került nyilatkozatokból pont ez derült ki. Schiffer András politológus szerint „következmények nélkül pártidentitásokat nem lehet összevonni”.



Ahogy nézem az országos eredmények kapcsán közzétett ellenzéki véleményeket, nem meglepő azok tartalma, hiszen már az ellenzéki előválasztásnak becézett cirkusz után kiderült, hogy ott nem mindenki örült annak, hogy a választási küzdelemben Márki-Zay Péter kapta a „kapitányi” karszalagot. Meg is lett az „eredménye”. Nem sajnáljuk a „kapitányt”, hiszen sokat tett azért, hogy ez így legyen. Jakab Péter, a Jobbik elnöke nem is kímélte őt, mondván Márki-Zay Péter októberben azt mondta, hogy leváltja az ellenzéket. „Valójában nem leváltotta, hanem megbuktatta.” Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke is kemény véleményt fogalmazott meg Márki-Zayjal kapcsolatban: „Kapitány nem attól lesz valaki, hogy megválasztják, hanem attól, hogy biztonsággal, biztonságos úton, biztonságos kikötő felé vezeti a rábízott hajót.” Talán még igazuk is lehet nekik, ám különösen izgalmas a két pártelnök kijelentése, ahogy Márki-Zay Péterben keresik és vélik megtalálni eredménytelenségük okát. Nem árt emlékezni arra, hogy önmagában is pikáns az, amikor Gyurcsány Ferenc együtt fotózkodik egy olyan párt jelöltjével itt Dunaújvárosban is, nevezetesen a Jobbikéval, amely párt kifejezetten azért jött létre, hogy Gyurcsányt eltakarítsa a közéletből. Aztán mégis elkövetkezett a pillanat, amikor Pintér Tamás a polgármesteri székért, Kálló Gergely az országgyűlési mandátumért állt össze az ellenzéki paletta többi szereplőjével helyi szinten és országosan is.

Az már más kérdés, hogy az „eredménytelenséghirdetésre” a választás éjszakáján csak Márki-Zayt küldték fel a színpadra gyermekeivel együtt, mintegy elhatárolódva a „kapitánytól”, akit nem lennék meglepve, ha végül valahol félúton hazafelé elveszítenének.