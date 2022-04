– Minden felkészülés, edzés a csapattagok saját szabadidejének rovására ment, nagyon sok áldozatot hoztak a versenyért. Sokszor éjszaka vagy a kora hajnali órákban készültünk, pontos időedzésekkel, stopper­órával edzettünk – mesélt a közétkeztetési szakácsverseny előzményeiről Jónás Norbert séf-élelmezésvezető, aki társai­val egészen a döntőig menetelt, írja a feol.hu. A rácalmási Eurest csapat két aktív versenyzője Kovács Dániel és Nemes-Tóth Mária szakácsok, segítőjükként volt jelen a szintén szakács Király Bence.

A közétkeztetésben dolgozó szakácsok számára meghirdetett verseny – melynek idei mottója: farsangi ételek a hagyomány és a megújulás jegyében – egyik kiemelt célja az étkezési kultúra fejlesztése és az évszakokhoz, szokásokhoz kötődő ételek megismertetése.

– Valamely tájegységhez köthető eredeti, hagyományos receptúrákat kellett gyűjtenünk, és ezeket kellett átformálni, újragondolni. Kötelező elem volt a fánk, ám nem feltétlenül desszertként kellett megjelennie, úgyhogy ezt mi sós elemként, köretként használtuk, illetve kötelező volt a sütőtök felhasználása is, amit desszertként álmodtunk újra. Minden elemünket egy picit bújtatva, átformálva, átöltöztetve jelenítettünk meg a tányéron – mondta a csapat trénere, hozzátéve, a megyei vonatkozás miatt a csapat a Mezőföld gasztronómiai hagyományait vette alapul.

A rácalmási csapat előételként csicsókakrémlevest tálalt körtével, mogyoróval és homoktövisgyöngyökkel, főételként kemencés kacsaszárnyat készítettek vörös káposztával és burgonyakrémmel töltött ördögpirulával. Desszertként illatos tökhab máklinzerforgáccsal és erdei bogyós lekvárral került a zsűri asztalára. A döntőben a különleges menü elkészítésére három óra állt rendelkezésére.

– Az elkészítési időszak utolsó húsz percében teljesen elment az áram a versenybokszunkból. Tudni kell, hogy mindig az utolsó 18-20 percen múlik minden, a tálalástechnikában a másodpercek is számítanak, hiszen összesen harminc tányért kellett egy időben kitálalni díszítőelemekkel, tartva a megfelelő hőfokot. Az áramkimaradással rettentően nehéz akadályt gördített elénk az élet, de azt gondolom, a csapat ezt is sikerrel vette. A zsűritől extra elismerést kaptunk, dicsérték az ízeket, a harmóniákat és az ételek textúráját is, emellett különdíjban is részesültünk – mondta büszkeséggel telve Jónás Norbert, aki kiemelte, pozitív élményekkel és új tapasztalatokkal gazdagodva, mosollyal az arcukon tértek haza a verseny után.