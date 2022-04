"Tisztelt Lakosság!

Amint arról már korábban is értesülhettek, 2022. március 23-án a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Programokért felelős Helyettes Államtitkársága 154.369.069 Ft összegű támogatást odaítéléséről tájékoztatta Perkáta vezetését.

A nevezett összeg, a TOP_Plusz_2.1.1.-21 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” témakörben benyújtott pályázatunk pénzügyi forrásának jóváhagyása.

a./ Faluház esetében fűtés korszerűsítés, villamos hálózat felújítás, szigetelés, nyílászáró csere, napelem felszerelés a tervezett, 90 millió Ft bekerülési értékben került jóváhagyásra, valamint a

b./ Gyógyszertári- önkormányzati lakások korszerűsítése, ami magában foglalja a tetőcsere, szigetelés, nyílászárók cseréjét, fűtés korszerűsítést és napelem felszerelési munkálatokat, 68,4 millió Ft összegben került megfinanszírozásra.

Az odaítélt támogatási összeg már folyósításra is került településünk részére, és a Magyar Államkincstárnál fellelhető elkülönített számlán tartjuk mindaddig, amíg az a célzott munkákra felhasználásra nem kerül.

A nyitottság és az átláthatóság fontos a pályázati pénzek felhasználásának nyomonkövetésében, ezért a fejlesztések alakulásáról folyamatosan fogom tájékoztatni Önöket.

Itt ragadom meg az alkalmat, hogy közöljem az örömhírt, mely szerint az áremelkedések és az infláció növekedése ellenére is úgy néz ki, hogy a Rákóczi utca, Rózsa köz és a Sport utca 1 és a Deák Ferenc utca érintett szakasza belterületi út felújítása, korszerűsítése tevékenységre odaítélt 38 millió Ft támogatási összegből a munkálatokat el tudjuk végeztetni."