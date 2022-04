A bölcsőde 491,26 m² alapterületű lesz két csoportszobával, melegítőkonyhával, egészségügyi és irodai helységekkel, külön parkolóval.

Ennek a fejlesztésnek a támogatása dr. Molnár Krisztiánnak, a Fejér Megyei Közgyűlés elnökének köszönhető, írta a közösségi oldalán dr. Mészáros Lajos, Fejér megye 4. sz. választókerületi Fidesz-KDNP -s országgyűlési képviselője. A képviselő egyúttal meg is köszönte ezt neki és Magyarország Kormányának a pusztaszabolcsi családok nevében. Azt is hozzátette, hogy a település többi fejlesztését is, amit a programja tartalmaz, közösen fogják megvalósítani a közgyűlés elnökével.

"Hosszú hónapok munkája érett most be, hálás szívvel köszönöm mindenkinek, aki hozzásegítette városunkat egy régi álom megvalósításához. Sok családnak sikerült ezzel örömet szerezni" – fogalmazott közösségi oldalán Simonné Zsuffa Erzsébet polgármester.