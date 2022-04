A NAV-nál már jó ideje szinte minden elektronikusan is intézhető, ehhez a magánszemélyeknek mindössze KAÜ-azonosításra (ügyfélkapus regisztráció, e-személyi igazolvány, telefonos azonosítás) és KÜNY tárhelyre van szükségük. Az elektronikus ügyintézés és kapcsolattartás amellett, hogy biztonságos, jelentősen gyorsítja is a kommunikációt az ügyfél és a hivatalok között. Nem kell sorban állni a postán sem egy irat átvételénél, sem a válasz feladásánál. Ha valakinek még nincs ügyfélkapuja, tanácsos mihamarabb regisztrálnia, amit a NAV bármelyik ügyfélszolgálatán, a kormányablakokban, a kijelölt postahelyen vagy akár a külképviseleteken is megtehet, illetve akinek elektronikus személyi igazolványa van, az a magyarorszag.hu oldalon személyes megjelenés nélkül is regisztrálhat.

E-mail küldésekor nem lehetséges a biztonságos és hiteles azonosítás, ezért ügyet intézni e-mailben nem lehet. Érdemes helyette az ePapír szolgáltatást választania https://epapir.gov.hu oldalon, amihez ügyfélkapus azonosítás szükséges.

Kényelmes és gyors még az Ügyfél-tájékoztató és Ügyintéző Rendszer (ÜCC) használata is. A telefonos ügyintézéshez mindössze egy ügyfélazonosító-számra (PIN-kód) vagy részleges kódú telefonos azonosításra van szükség. Ügyfélazonosító-szám legegyszerűbben az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazással igényelhető a TEL-nyomtatványon. Az ÜCC a 06-80/20-21-22 számon ingyenesen hívható a konkrét ügyek intézéséhez. Általános tájékoztatás pedig a hivatal Infóvonalán, a 1819-es telefonszámon kérhető.

Levél is küldhető a hivatalnak papíralapon, a NAV Fejér Megyei Adó- és Vámigazgatósága, 8002 Pf. 345. címére postázva.

Az e-ügyintézésről a NAV honlapján a 32. számú, a telefonos ügyintéző rendszerről a 33. számú információs füzetben olvasható további információ.