1972. február 21-én érkezett meg a kommunista Kínába Richard Nixon amerikai elnök, akinek egyhetes távol-keleti látogatása a kínai–amerikai kapcsolatokban és a hidegháborúban is történelmi fordulatot hozott.

1949. október 1-jén Mao Ce-tung bejelentette a Kínai Népköztársaság megalakulását, a kommunista ország fővárosa pedig Peking lett, a „nagy kormányos” ellenlábasa Csang Kaj-sek a Kuomintang vezetője és több mint kétmillió nacionalista híve visszavonult Tajvan szigetére.



A kínai kommunisták hatalomra kerülése után Peking és Washington addigi jó viszonya egy pillanat alatt megromlott. A Kínai Népköztársaság a sztálini Szovjetunió vezette szocialista blokkhoz csatlakozott, így az Egyesült Államok Csang Kaj-sek emigráns tajvani kormányát ismerte el Kína legitim képviselőjének, ami komoly nemtetszést váltott ki Pekingben.

A koreai háborúban Mao Ce-tung az északi Kim Ir Szen kommunista csapatait támogatta, csak úgy, mint a vietnámi háborúban, amikor is Hanoi oldalára állt, de akkor már érződött a kínai külpolitikán, hogy keresi az együttműködési lehetőséget az Amerikai Egyesült Államokkal.

Nixon elnök kezet fog az Air Force One lépcsőfeljárójánál Csou En-laj-jal 1972. február 21-én, ezzel jelképesen véget vetve a 17 éves kínai–amerikai feszültségnek Fotó: Fehér Ház Photo Office Collection

Nixon már elnökhelyettesként is a Kínához való közeledést javasolta, malmára hajtotta a vizet az a tény is, hogy brezsnyevi Szovjetunió és a Mao Ce-tung által vezetett Kínai Népköztársaság konfliktusba keveredett egymással, ami 1969-ben egy szovjet–kínai határincidensben csúcsosodott ki. 1954 és 1970 között többször is találkoztak amerikai és kínai diplomaták, de nyilvános kapcsolatfelvételre nem került sor, mert az akkor még Amerikában maga után vonta volna a kommunistabarátság vádját.

A sport segített a diplomáciának

Kína és az USA kapcsolatában az úgynevezett „pingpong-diplomácia” hozott áttörést, miután az 1971-es nagoyai asztalitenisz-világbajnokság után Mao Ce-tung meghívta Kínába az amerikai válogatottat.

A látszólag jelentéktelen sporttalálkozó kapcsán Henry Kissinger akkori amerikai külpolitikai tanácsadó nemsokára Pekingbe utazott, ezzel pedig gyakorlatilag előkészítette Richard Nixon látogatását. Henry Kissinger amerikai és Csou En-laj kínai diplomáciai vezető arra próbált törekedni, hogy a történelmi elnöki látogatás jelentősen csökkentse Moszkva befolyását a távol-keleti térségben.



A kezdet nem volt egyszerű, a közös cél érdekében ugyanis mindkét félnek jelentős pszichológiai akadályokat kellett leküzdenie. Ezért igyekeztek a két nép történelméből meríteni, mert a XIX. század folyamán virágzó gazdasági kapcsolatok alakultak ki a két állam között, ezek a második világháború alatt még jobban elmélyültek, hisz Japán számított a közös ellenségnek.

Roosevelt amerikai elnök háború utánra szóló terveiben Kínának fontos szerepet szánt, így a távol-keleti nagyhatalom ennek megfelelően az ENSZ alapító tagja, valamint a Biztonsági Tanács állandó tagja lett. A két diplomácia vezető nagyon okosan ebben a közös múltban kereste az közös nevezőt, és így tudták kellőképpen előkészíteni a két szuperhatalom vezetőinek találkozóját.

Akadályt jelentett viszont az együttműködésben az a tény, hogy az ötvenes évek elején a kínai kommunisták több alkalommal is ágyúztak több, Tajvanhoz tartozó kis szigetet, ami hozzájárult ahhoz, hogy az USA és Tajvan között 1954-ben egy védelmi szerződés született, amelyben Washington garantálta Tajvan védelmét.

A kínai vezetés helyzetét az is nehezítette, hogy egy esetleges amerikai elnöki látogatás nehogy azt a látszatot keltse a hazai és a nemzetközi közvéleményben, hogy Peking feladta volna kommunista politikáját, hiszen több mint két évtizeden át sulykolták az antiimperialista, konkrétan Amerika-ellenes ideológia elveit.

A folyamatban lévő vietnámi háború sem kedvezett a találkozónak, mert Peking még a látszatát is el szerette volna kerülni annak, hogy esetlegesen elárulná vietnámi kommunista szövetségesét. Henry Kissin­ger tudta, hogy az Amerikai Egyesült Államokban is, a hazai közvélemény előtt komolyan meg kell magyarázni a pekingi látogatás célját. A két fél belső mérlegelése alapján azonban a várható előnyök jóval meghaladták a főleg ideológiai nehézségeket, ezért kölcsönösen a találkozó mellett döntöttek.

Az elnöki különgép a pekingi repülőtéren landolt



Kínának biztonságpolitikai szempontból is fontos volt a találkozó, mert Mao Ce-tungot aggasztotta a szovjet hadsereg nyomasztó technikai fölénye, és ezt az érzést csak fokozta benne a Varsói Szerződés csehszlovákiai inváziója. A pekingi vezetés ezért komoly feladatnak tekintette a hosszú szovjet–kínai határ védelmét, egyes határszakaszokat pedig egyenesen veszélyesnek tartott. Ennek ellenére a legszűkebb kínai vezetésen belül is jelentős ellenállásba ütközött az amerikaiak felé történő nyitás politikája. Az USA-ban viszont felerősödtek azok a hangok, amelyek sürgették a Kínával való kapcsolat normalizálását, itt elsősorban a vietnámi háború miatt, de sokan óva intették az amerikai elnököt, hogy a vörös Mao Ce-tunggal üljön le tárgyalni. Csou En-laj és Henry Kissinger voltak a kapcsolatfelvétel fő felelősei. A folyamat apró gesztusokkal indult, amit később a „kis lépések politikájának” neveztek el. Az Amerikai Egyesült Államok 1969 nyarán enyhítette a Kínával szembeni kereskedelmi és utazási korlátozásokat, 1969 őszén pedig kivonta a tajvani szorosból két, addig rendszeresen ott járőröző hadihajóját. 1970 decemberében a kínai diplomácia titkos csatornákon keresztül jelezte Washingtonnak, hogy szívesen látnák Nixon elnök különmegbízottjának látogatását Pekingben. Nagy szenzációnak számított magának Mao Ce-tungnak a nyilatkozata, hogy személyesen is találkozna Nixon amerikai elnökkel. Ez után már csak idő kérdése volt, hogy mikor kerül sor a történelmi találkozóra.



Az amerikai elnöki házaspár gépe 1972. február 21-én landolt Pekingben, Nixon pedig még aznap találkozott az éppen betegeskedő Maóval. Másnap az amerikai elnök fő tárgyalópartnerével, Csou En-laj, kínai miniszterelnökkel is tárgyalóasztalhoz ült, majd a következő napokban megtekintette Kína nevezetességeit. Az egyhetes látogatás végén, Nixon és Csou En-laj közös nyilatkozatot adott ki, amely előirányozta a két ország gazdasági és kulturális kapcsolatainak szorosabbra fűzését és a vietnami háború mielőbbi befejezését. Kínai szempontból nagyon fontos volt az, hogy Nixon nyilvánosan is elfogadta az „egy Kína” politikáját, majd ígéretet tett a Tajvanon állomásozó amerikai haderő fokozatos kivonására.

Elmozdultak a holtpontról a kapcsolatok

A tárgyalások során megmutatkozott a két fél közötti hatalmas politikai különbség. Kína számára a tajvani kérdés volt a fontos, vagyis, hogy a Kínai Népköztársaság jogosan tart igényt Tajvanra. Az amerikaiak számára viszont a vietnámi háború volt az első, támogatást kívántak szerezni ahhoz, hogy a saját elképzeléseiknek megfelelően szabadulhassanak meg a már számukra is terhes konfliktustól. A hazatérő Nixon kínai látogatását a sajtónak úgy értékelte, hogy „ez a hét megváltoztatta a történelmet.” Akkor ezt a nyilatkozatot sokan túlzásnak vélték, de mint az később kiderült, az elnöki látogatás rendkívüli jelentőséggel bírt, hiszen azzal Nixon és Mao Ce-tung is elérte célját. Amerikai részről abban reménykedtek, hogy a kínai kommunista vezetőkkel való találkozás majd megfordíthatja az Észak-Vietnám ellen vívott háború esélyeit, valamint abban bíztak, hogy ezzel az elnöki vizittel majd megbonthatják a szocialista tömb egységét, így gátat szabhatnak a távol-keleti szovjet befolyás növekedésének.

Richard Nixon úgy vélte, hogy pekingi látogatása, majd a szovjet–amerikai viszonyban is enyhülést eredményez, és úgy is lett, hiszen 1972 májusában a két szuperhatalom Moszkvában aláírta a nukleáris fegyverzet korlátozásáról szóló SALT–1 egyezményt, a következő évben pedig Leonyid Brezsnyev szovjet pártfőtitkár az Egyesült Államokba is ellátogatott.



Kína szempontjából azért is volt fontos Nixon látogatása, mert ezzel reális esély mutatkozott arra, hogy Peking megszerezze magának Tajvant. A két, kínai nyelvet beszélő ország, a Kínai Népköztársaság és a Tajvan szigetén lévő Kínai Köztársaság viszonya a mai napig feszült, igaz az ellentétes politikai rendszert kiépítő két állam próbált már egymáshoz közeledni, de áttörő siker e terén még nem történt.

Az Amerikai Egyesült Államok csak a történelmi látogatás után hét év múlva, 1979-ben ismerte el a kommunista vezetést, azután pedig fellendültek a két ország közötti gazdasági kapcsolatok. Peking számára ezzel megnyílt az út egy sajátos kínai szocializmus megvalósítása felé, de ez az időszak már Teng Hsziao-ping kínai reformer kommunista politikus nevéhez köthető, akinek a vezetésével Kína a világ leggyorsabban fejlődő gazdaságává vált úgy, hogy közben megmaradt a Kínai Kommunista Párt egyeduralma.



