Dunaújváros - Az Oktatási Hivatal Székesfehérvári Pedagógiai Oktatási Központja idén is megrendezi a tavaszi pedagógiai szakmai napok rendezvénysorozatát, amelyben a Dunaújvárosi Óvoda mint bázisintézmény is szerepet vállal. Három helyi tagóvodában mutatják be az óvónők a példaértékű, úgynevezett „jó gyakorlataikat”. A sorozat április 4. és 8. között zajlik. Szerdán délelőtt például az Eszterlánc tagóvodában a komplex mozgásfejlesztés lesz a téma.