Dunaújváros - A térségünkben nem kell bemutatnunk az évek óta daganatos betegséggel küzdő Pecsét Istvánt, aki hosszú ideje Kínába készül, hogy megkaphassa a számára életmentő immunoterápiás gyógykezelést. Örömmel írjuk le, hogy István április 4-én, hétfőn kora reggel felszállhatott arra a gépre, ami Kínába viszi.

Előtte azonban fontosnak érezte, hogy elmenjen szavazni, és erre biztatta a Magyarországon és a külhonban élő honfitársait is.

Kínai gyógykezeléséről, az előtte álló kihívásokról kérdeztük:

– Hála Istennek, eljött ez a nap is! – mondja. Három, Kínába induló járattörlés után negyedszerre végül sikerül kijutnia a gyógykezelésre. Mindezért nagyon hálás a Külgazdasági és Külügyminisztériumnak, valamint a pekingi Magyar Nagykövetségnek, ahol ebben a nehéz helyzetben hathatós segítséget nyújtottak neki. Nagyon- nagyon sok munka volt ebben mind a külügy, mind a kínaiak, mind pedig István részéről. Ez egy hatalmas kooperációban történt.

Ezt követően, amikor megérkezik Pekingbe, a kínai fővárosba, le kell töltenie a kötelező háromhetes karantént, és ezt követően megkezdődhet az immunoterápiás kezelése, amely egyetlen lehetősége a gyógyulása érekében.

Közvetlenül a gyógykezelésére fordítandó összeget a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) teljes mértékben kifizeti neki, mindezért a NEAK részéről a Nemzetközi Kapcsolatok és Jogviszony Nyilvántartási Főosztályát hatalmas köszönet illeti, ugyanakkor pedig István csúszásban lévő gyógy­kezelését – a rajta kívül álló okok miatt – tudomásul veszik, adminisztrálnak az érdekében, és szintén nagyon drukkolnak neki a gyógyuláshoz!

A gyógykezeléshez közvetetten kapcsolódó – a teljesség igénye nélkül – kint tartózkodás költségeit már Istvánnak kell előteremtenie, amelyhez már eddig is sok segítséget kapott, és azt ígéri, hogy a gyógyulás folyamatáról is folyamatosan beszámol Kínából. Itt is szeretné megköszönni azoknak a segítséget, akik imáikkal, fohászaikkal, jókívánságaikkal, akár pénzbeli támogatásukkal hozzájárulnak a gyógyulásához.

Egyúttal kéri, hogy továbbra is segítsék őt, mert az egyéves kint tartózkodása költségének még nincs meg a teljes fedezete.

István az egészségi állapotáról elmondta, hogy kritikus szakaszban van.

Az áttétes nyirokcsomói közül az egyik a májkapunál az annak vérellátását biztosító vénát 90 százalékosra szűkíti.

A tüdőlebenyek közötti áttét a lélegzetvételét nehezíti jelentősen.

És ebben a nehéz helyzetben annak örül, hogy a négy nyirokcsomóáttéten kívül nincs több, ami reményt ad a sikeres kezelésre.

Nem várhat tovább, mert a nyirokcsomók olyan rossz helyeken vannak, amelyek további aggályokat is felvetnek, ezért Isten adja, hogy minél előbb megkezdhesse az immunoterápiás kezelést.

István tehát április 4-én, hétfőn kora reggel elindult Kínába. Visszavárjuk!

István továbbra is tisztelettel kéri a jó szándékú emberek támogatását:

Számlatulajdonos: Pecsét István.

Bankfiók: Erste Bank.

Számlaszám: 11600006-00000000-51152129.

Közlemény rovat: „Adomány Pecsét István részére”.