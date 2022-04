A Fejér Megyei Közgyűlés elnöke szerint két intelligens, felelősségteljes embernek nem verekedéssel kell, hogy a nézetkülönbségeit rendezni. De ha már a párbeszéd nem vezet eredményre – ami szerinte a megoldás kellene, hogy legyen –, a bírósághoz fordul.

Dr. Molnár Krisztián, a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke Fotó: Laczkó Izabella/Dunaújvárosi Hírlap

– Simonné Zsuffa Erzsébet, Pusztaszabolcs polgármestere egy nyilatkozatával tatamira hívott – fogalmazott március 31-i sajtótájékoztatóján dr. Molnár Krisztián, a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke. – Azt gondolom, hogy egy felelősségteljes közéleti vezetőnek nem verekedéssel, inkább párbeszéddel kell rendeznie a nézetkülönbségeket, de a párbeszédbe sem fér bele minden. Bár a mi szakmánk olyan, hogy egy politikusnak, közéleti embernek tágabb tűréshatárral kell bírnia, mint egy hétköznapi embernek, de azért vannak határok. Ezért én a polgármester asszonyt a tatami helyett a mai napon a bíróságra invitálom rágalmazás ügyben. A sajtótájékoztatóról az első utam a Gárdonyi Rendőrkapitányságra fog vezetni. Bejelentést fogok tenni nagy nyilvánosság előtt elkövetett rágalmazás ügyében – monda el bevezetőjében dr. Molnár Krisztián, majd folytatta.

– Mi történt? A múlt hét folyamán Pusztaszabolcson több fejlesztést jelentettünk be Élhető települések kategóriában a TOP 2 (Terület- és Településfejlesztési Operatív Program) felhívás terhére, hála Istennek több települést érintően. Ezek között Pusztaszabolcs nem szerepelt. Egyszerűen azért nem, mert nem volt még döntés. Aki a programot ismeri, az olyan alapokkal tisztában lehet, hogy a támogatói döntések meghozatala, bejelentése nem felhívásonként egy időpontban történik, ugyanabban a beadási körben sem egyszerre történik a pályázó felek, a projektgazdák értesítése. Amikor ez a pusztaszabolcsi bejelentés megvolt, Pusztaszabolcs településnek a pályázata nem volt elbírálva, és ma reggel, mikor ide elindultam, megnéztem a hivatalos pályázati oldalon, de még mindig nem került elbírálásra. Aki foglalkozik a pályázatokkal, az tudja, hogy a pályázatokról szóló döntésről két hivatalos fórumon értesülhetünk. Egyrészt a palyazat.gov.hu oldalon feltöltésre kerül, másrészt az Elektronikus Pályázó Tájékoztató és Kommunikációs Rendszeren (EPTK) keresztül a pályázatírók értesítést kapnak mind a pályázat elfogadásáról, mind az elutasításáról. Pusztaszabolcs esetében egyik vonatkozásban sem történt meg, nem is történhetett meg, hiszen még nem beszélhetünk döntésről. Ezzel ellentétben polgármester asszony a múlt héten több, egymásnak ellentmondó Facebook-közleményt tett közzé. Volt olyan pillanat, amikor az egyik polgármester kollégájával koccintottak a pályázat sikerére, a következő pillanatban azzal jöttek, hogy mégsem nyert a pályázat, aztán újabb fordulat következett, miszerint nem nyert a pályázat, mert elvették – elvették azt, amit meg sem nyertek.

Már önmagában azzal sem szerettem volna foglalkozni, hogy egy felelősségteljes településvezető a hivatalos pályázati értesítésből veszi-e az információját, vagy egy harmadik személy Facebook-posztja alapján hív össze sajtótájékoztatót, nyilvános koccintást tart – ezt mindenki el tudja dönteni, ki hogy jár el, mert ez az adott településvezető dolga. Az logikailag már nem stimmel, hogy amit valaki meg sem kapott, azt hogy vehetnék vissza, de én ezzel sem foglalkoztam volna különösebben.

Aztán eljött a 29-i időpillanat, amikor is délután 16 óra 30 perc magasságában kaptam egy hivatalos levelet polgármester asszonytól, amelyben sok más mellett érdeklődik a pályázat állásáról, lebonyolításáról, körülményeiről. Ez önmagában azt gondolom, hogy egy korrekt hivatalos tájékoztatás kérése volt. El is kezdtem írni a válaszlevelet, azzal, hogy még a héten feltétlenül visszaküldöm polgármester asszonynak. Aztán rá nem egészen fél napra, 30-án olvasom polgármester asszony hosszú nyilatkozatát, amelyben több dolgot állít. Az első állítása arról szól, hogy a Fejér 04. számú, azaz a dunaújvárosi választókörzet, a megye fideszes vezetése szemében vörös posztó, és ez ellen tevékenykednek. Ezt azért is furcsának tartom, mert személy szerint ennek a körzetnek választókerületi elnöke vagyok a Fidesz részéről. Személy szerint miniszterelnök úr bízott meg azzal, hogy az itteni nyolc plusz egy településnek a fejlesztéseit elősegítsem, az itt élők életkörülményeit javítsam. Ez az ellentmondás számomra nem volt világos. De ez még nem volt olyan horderejű, amelyre én azt mondtam volna, hogy nekem lépnem kell.

Még azzal sem foglalkoztam volna, mert talán az is belefér az ő véleményébe, hogy azzal vádolta a hat jelenlévő polgármester kollégáját a polgármesteri bejelentésen, hogy a kormánypártiak kapnak csak pénzt és a függetlenek és az ellenzékiek nem. Ha település kapott pénzt, amelyet akkor bejelentettünk, közülük egyedül Jobb Gyula, Kulcs polgármestere fideszes polgármester, a többiek független településvezetők voltak. Szabó Tamás, Ercsi város polgármestere szerintem meg is bántódna, ha őt valaki azzal keresné meg, hogy ő fideszes. De Perkáta esetében is az ügyvivő alpolgármester úr személye sem mondható szerintem fideszesnek, még ha a többi független polgármestert valaki annak is titulálja. De a többiek is függetlenek és a településeket képviselik, és nem pártokat. Az csak hab a tortán, hogy az egész bejelentésen a legnagyobb támogatást Ercsi városa kapta, amely nem kormánypárti városvezetéssel bír. Ha még ez is polgármester asszony véleménye, legyen.

De a következők azok a részek, amelyeket kevésbé tudtunk tolerálni. Egyrészt polgármester asszony azt állítja, hogy én azt mondtam neki, idézem: „Te egy kommunista vagy.” Én nem mondtam neki ilyet, de lesz lehetősége a bíróságon, hogy ezt bizonyítsa. Ez egy tényállítás. Nagyon egyszerű, ha ez így történt, bizonyítsa be. Még ez a pillanat sem volt az, ami kiváltotta a mai feljelentést.

De, amikor azt olvastam, hogy „Te egy kommunista vagy és ezért elveszünk a várostól több száz millió forintot” ezzel összefüggésbe került az egész cikk, és magát a cikk címét is megértettem – ez már nem fér össze az én közéleti szerepvállalásommal. Én úgy gondolom, mindig pártatlanul végeztem a tevékenységemet. Pont az ellenzéki frakció támogatásával szavazzuk meg a TOP-döntések túlnyomó többségét. Ezek után azzal vádolni, hogy én lekommunistázok valakit, és ezért elveszek 300 millió forintot, ez, azt gondolom, hogy ez már túllép azon a tűréshatáron, amit nekem megyei vezetőként el kell viselnem.

Polgármester asszony hogyan és milyen információkat szerez, az az ő dolga. (Megnéztem, hogy amire ő hivatkozik, az egy harmadik személy által készített Facebook-poszt volt, amelyet egyébként maga a személy visszavont, és kihirdette, hogy egy adminisztrációs hiba következtében egy plusz település is került a felsoroláshoz.) Az is az ő dolga, hogy ilyen ismeretek alapján, milyen sajtótájékoztatót tart. Az viszont a mi dolgunk, hogy azt a tisztséget, amit betöltünk, és azokat az embereket, akiket képviselünk, azokat tájékoztassuk a reális valóságról. Ezért szólaltam meg a mai alkalommal, és a szükséges jogi lépéseket megteszem – mondta el nyilatkozatában dr. Molnár Krisztián.

A közgyűlés elnökének a hivatalos közösségi oldalán a következők olvashatók a nyilatkozat befejezéseként: – Amennyiben polgármester asszony hivatalosan elnézést kér, és elismeri, hogy az általa állítottak nem felelnek meg a valóságnak, a feljelentést visszavonom.