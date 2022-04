Hamarosan elérkezik a húsvét, a keresztény vallás egyik legfontosabb, vagy legnagyobb ünnepe. Az idén április 18-ra esik húsvéthétfő napja, így bő egy hét van hátra a jeles ünnepig. Sokféle népi szokás elevenedik fel ilyentájt, köztük egy régi, sok évszázados német hagyomány is, a bokrok, fák húsvéti tojásokkal való feldíszítése.

Mezőfalván a Piac térre várnak minden tojásfadíszítőt Fotó: Horváth László

A hagyomány eredete talán már a homályba is veszett, de a lényeg, hogy egyre nagyobb divat lett ez a szép szokás. A tojásfaállítás, ágak, bokrok feldíszítése hagyományként számos országban megtalálható, köztük Lengyelország, Csehország, Ukrajna, az USA-beli Pennsylvánia egyes részein, s Magyarországon is. Magyarázat a szokásra az lehet, hogy a tojás az emberi kultúrában és a világ nagyon sok területén az élet ősi szimbóluma. Ehhez kapcsolódik a városkörnyéki települések tojásfaállítása és a hozzá társított programok. Szinte nincs is olyan település, ahol ne találkoznánk közösségi tojásfával, vagy ne látnánk kertekben, udvarokban, de még a házakon belül vázában és egyéb dekorációs megoldásokkal is.



Mezőfalván már napok óta szépülnek a Piac téri fák, ­sokasodnak rajta a húsvéti tojások. Szerdán délután is nagy volt a sürgés-forgás. A Sárgarózsa Nyugdíjas Klub tagjai ágaskodtak létráról az egyik fa ágai között. Nem idegen a klub tagjaitól a népi hagyományok, szokások ápolása, mivel társasági életük és összetartozásuk egyik fő mozgatórugója. Ezért is jöttek nem először a térre, hogy újabb és újabb, maguk által készített tojásokkal dekorálják a tér fáit.