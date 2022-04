A nagyvárosokban gyakorlatilag sosincs csend, de ehhez már a legtöbben annyira hozzászoktunk, hogy észre sem vesszük, mennyire hangos a környezetünk. A nagyvárosokban nemcsak az utca hangos, a lakásban sincs csend, a forgalom zaja mellett el kell viselni a szomszédban élők zsivaját is. És akkor még ott van a felnőtteknek a munkahely, a gyerekeknek az iskola, az ottani hatások szintén próbára teszik embertársaink tűrőképességét. Életünk jelentős részét ezeken a helyeken töltjük. Feladat, elvárás, zajos világ. Szabadidőnkben sem tudunk teljesen leállni, a telefon, az internet rendre beszippant bennünket. Azt gondoljuk, hogy csak velünk kerek a világ.



Aztán a külső hatásokról még nem beszéltünk. A külvilág gyors változásai közérzetünket, kapcsolatainkat is komolyan befolyásolhatják. Az elmúlt két esztendő a koronavírus-járványról szólt, napjainkat pedig saját teendőink mellett az orosz–ukrán háború, annak hatásai és nem utolsósorban az országgyűlési választások töltik ki. Nem kétséges, nagyhatalmi játszmák folynak közvetlenül a szomszédunkban, amelyek politikai, gazdasági hatásai elsősorban Európát sújtják. Tétje a borzalmas pusztításon kívül az itt élő emberek számára van. A konfliktus vámszedői tőlünk nyugatra élnek, megpróbálva az ütköző zónában lévő nemzeteket maguk előtt tolva a maguk igazát, gazdasági érdekeit érvényesíteni. Mint tudjuk, a hidegháború után elsősorban Európa energetikai kitettsége igen magas lett az oroszok felé, hiszen a „boldog békeidőkben” ez mondhatni nem számított. Mára azonban a helyzet megváltozott. A zajos világ mindennapjai eltörpülnek a háború borzalmai mellett.



Nagy a tét! Ebből a háborúból Magyarországnak ki kell maradnia! – mondja a kezdetektől fogva a magyar miniszterelnök. Ez az egyetlen módja annak, hogy ne legyünk a szemben álló felek célpontjai. Kimaradni a háborúból ki kell, a segítségnyújtás azonban – a menekülő nemcsak magyar, hanem ukrán nemzetiségűek számára is – nem mérlegelendő kérdés. És a magyar kormány, a magyar nemzet nem is mérlegel, hanem teszi a dolgát, egy emberként segít az onnan érkező rászoruló embereknek.

Az itt élő családoknak is nagy a tét, hiszen legyenek ők fiatalok vagy az idősebb korosztály tagjai, a biztonságos életkörülmények megteremtése után azok megtartása a legfontosabb. Ehhez folyamatosságra, a megkezdett út folytatására van szükség. Ezt pedig az április 3-i választáson meg is erősíthetjük.

Vezető képünk illusztráció.