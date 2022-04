– Miután jogerőssé válik a választási eredmény, melyek a következő lépések az új kormány megalakulásáig? Ki fogja vezetni a Szent Pantaleon Kórházat?

– A jogszabály szerint a választást követő 30 napon belül összehívja a köztársasági elnök az országgyűlés alakuló ülését, amelyen esküt tesznek a megválasztott képviselők. Már bejelentkeztem az országos kórházi főigazgatóhoz, hogy megbeszéljük a munkaügyi teendőket. Előzetesen vázolta, hogy a törvény alapján van egy átfedési-türelmi idő, így körülbelül május végén szűnhet meg a megbízatásom. A kórházigazgató személyéről az illetékes minisztérium és az országos főigazgató fog dönteni, de javaslatot tehetek. Jómagam dr. Jobbágy Lajost javaslom, aki jelenleg kórházunk orvosigazgatója.



– Orvosként dolgozhat tovább?

– Bár a jelenlegi szabályozás nem teszi lehetővé, de bízom benne, hogy ez változni fog, szeretném az orvosi tevékenységemet folytatni itt a dunaújvárosi intézményben a lehetőségeim függvényében. Szeretnék segíteni a kollégáknak a nagy műtétekben, egyrészt azért, hogy könnyebben tudják az urológiai szakrendelésekkel együtt összehangolni a munkát, másrészt nem szeretnék kiesni a gyakorlatból sem.

2022.04.06. Dr. Mészáros Lajos a Fejér megye 4. számú választókörzet országgyűlési képviselője a Szent Pantaleon Kórház főigazgatója Dunaújváros Fotós: Szabóné Zsedrovits Enikő SzZsE Dunaújvárosi Hírlap DH

Forrás: Zsedrovits Eniko

– A kampány során egy örömhírről számolt be. Támogatást kap a kórház, amellyel egy MR-készüléket tudnak beszerezni. Hogy áll ez a projekt?

– Most fel kell térképezni a műszaki feltételeket, amit már részben meg is tettünk. A következő lépés a közbeszerzési eljárás kiírása lesz, illetve az a lényeges elem még, hogy a társadalombiztosítási finanszírozási szerződést megkapjuk hozzá. Ez feltétele annak, hogy ingyenesen lehessen a vizsgálatokat elvégezni a készülékkel. Úgy gondolom, ez utóbbi ügyintézését ország­gyűlési képviselőként lesz lehetőségem meggyorsítani.



– Hogyan értékeli az április 3-i voksolás eredményét?

– Egy választásnál fontos a polgárok magas részvételi aránya, hiszen az nagyobb felhatalmazást is jelent a részükről. Amíg térségünkben az előző, időközi választáson alacsony volt a részvétel, most magas volt, sokan elmentek szavazni. Véleményem szerint az, hogy a választópolgárok többsége személyemet támogatta, annak több oka is van. Egyrészt az, hogy a kormányzati intézkedéseket értékelik az emberek, például a családtámogatási programot, a fiatalok és idősek segítését. Másrészt sikeres volt a helyi kampánytevékenységünk, mindent beleadott az egész csapat. Az is befolyásoló tényező lehetett, hogy helyi ember vagyok, itt élek születésem óta, és nem is tervezek innen elmenni. Ezúton is szeretném megköszönni a választópolgárok bizalmát! A képviselői munkám során a teljes lakosságot szeretném képviselni.

– Mennyire volt mozgalmas a kampányidőszak?

– Gondoltam, hogy sűrű lesz a program, kezdetben nehéz is volt ráállni, de hozzászoktam, már a napi rutinná vált. Ez mindenképpen jó a képviselői munkához, hiszen a lendület nem áll meg. Természetesen továbbra is napi szinten szeretném tartani a kapcsolatot a térség lakóival, szeretnék tisztában lenni az aktuális helyzettel, a megoldandó feladatokkal, a települési igényekkel. Abból a szempontból kell mérlegelni a feladatokat, hogy mitől lesz jobb a lakosságnak.



– Dunaújvárosban mi a prioritás jelenleg?

– Két dolgot emelnék ki, az egyik a vasmű stabilitásának fenntartása, a másik pedig a távhő-anomáliák rendezése, hogy ne a lakosságnak kelljen szembesülnie olyan dilemmákkal, mint amik az elmúlt időszakban felmerültek, például hogy ki a szolgáltató, hova fizessék a számlát. Ez ügyben le fogok ülni a polgármesterrel a tárgyalóasztalhoz, hogy tájékozódhassak a helyzetről.

– Ellenzéki városvezetés van nálunk, ismerve az eddigi megnyilvánulásokat, nem ígérkezik könnyű feladatnak…

– Kész vagyok a korrekt együttműködésre a dunaújvárosi polgárok érdekében. Fontosnak tartom, hogy Dunaújvárosban is beinduljanak azok a fejlesztések, projektek, amelyeket még az előző városvezetés készített elő és nyert el rá forrásokat. Lobbizni fogok azért, hogy a térség minden települése fejlődhessen a különböző pályázati lehetőségek forrásaiból, például a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program vagy a Magyar Falu Program forrásaiból. Sajnálom, hogy Kálló Gergely nem aknázta ki azokat a lehetőségeket, amik az országgyűlési képviselői tisztségben rejlenek. Ezúton is köszönöm a térség érdekében végzett tevékenységét, és sok sikert kívánok neki a továbbiakban mind a közéletben, mind a magánéletben. Azt is fontosnak tartom, hogy megvalósuljon Dunaújvárosban a helyi sportélet támogatása. A kórház mindig is a szívügyem marad, szeretném, ha megőrizné kiemelt térségi szerepét, és hogy további fejlesztések valósuljanak meg az intézményben. Úgy vélem, meg kell újulnia a helyi közéletnek is, és egy olyan lokálpatrióta szemléletet kell tükröznie, ami átlépi a politikai különbözőségek határát.