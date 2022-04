Nagy tisztelője vagyok a hölgyeknek, kivéve akkor, amikor autót vezetnek, pontosabban „leparkolnak”. Különösen érzékenyen érint az, amikor reggelente, a lakóhelyem közeli, pontosabban az utca végén található középiskolába hozzák gyermekeiket. Ez nem is lenne baj, hiszen minden szülő megteszi ezt értük. Ám megfigyelésem lényege: nagy autó, nagy egó, nagy távolság az útpadkától. És gondoljanak csak bele, ha két sofőralanyunk az úttest két oldalán – egyszerre – ugyanezt teszi. Szegény férfi ember meg próbálkozik, de csak nem fér el a kettő között, miközben a hölgyek „lázas odafigyeléssel” rendezgetik nebulóikat. No, mire e kis szösszenet végére értem, már le is higgadtam.

Vezető képünk illusztráció.