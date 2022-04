A múlt vasárnapi bemutató napján a vásárlók találkozhattak a termelőkkel egy jó hangulatú vásár keretei között, és szakmai előadással ismertették meg a bevásárlóközösségek jelentőségét az érdeklődőkkel.

Zsúfolásig megtelt az újtelepi iskola udvara múlt vasárnap délelőtt. A DunaKosár életében fontos mérföldkőhöz érkezett: bemutatkozott a nagyközönség előtt és szélesre tárta a kapuit. A standok között megtalálhattunk mindent, mi szem szájnak ingere, az asztalokon sorakoztak például levendulás termékek, kézműves szappan, friss, ínycsiklandó saláta, mikrozöldek, csodaszép virágok. Az édesszájúakra is gondoltak, kézműves csokoládé, kuglóf, és többféle rétes közül választhattunk és ez csak egy kis ízelítő a teljes kínálatból.

Eseménydús volt a DunaKosár bemutató napja Fotó: Laczkó Izabella/Dunaújvárosi Hírlap

A közösség lelkes csapata egy újfajta vásárlási formát kínál, ami közvetlen kapcsolatot jelent a vásárlók és a termelők között, továbbá egy rövid ellátási láncot képez, amelynek számtalan pozitív hatása van a helyi gazdaságra. A modell lénye­­gé­ről a Nyíregyházi Kosár Közösség egyik alapítója, Zalatnay László rendkívül inspiráló előadást tartott. Kiemelte, hogy egy ilyen bevásárló közösség nemcsak az egyéni érdekről szól, azaz hogy milyen előnyökkel jár, hogy valaki jó minőségű, egészséges termékeket vásárolhat, hanem arról is, hogy milyen hatása van ennek a társadalom működésére, a helyi gazdaságra.

Az előadó kifejtette, hogy a „mezőgazdaság olyan, mint egy állatorvosi ló, több betegségtől szenved, de meg­gyógyítható apró lépésekkel”. Mesélt a nyíregyházi kezdetekről, arról, hogyan fogalmazódott meg az igény a bevásárlóközösség létrehozására, amelyet 2013-ban nyitottak meg. Erre nem volt példa korábban, kezdetben felmerült a kérdés, hogyan is kell ilyen közösséget létrehozni, a válasz pedig nagyon egyszerű volt, egyszerűen csak bele kellett vágni. Nagyon sok tapasztalatot szereztek, és egyre többen érdeklődtek, megnőtt az igény arra, hogy átadják a tudást, amelyből a dunaújvárosi közösség is táplálkozik.

A vevő szeretne egészséges élelmiszert fogyasztani, amihez egészséges alapanyagok szükségesek, jó talaj kell, jó mezőgazdasági gyakorlat, gazdasági környezet, szociális viszonyok.

Összességében más típusú társadalom kell hozzá. Jó módszer ennek a célnak az eléréséhez a bevásárló közösség, mert itt más módon kapcsolódhat össze a vevő és termelő. A normál piacon a termelő szeretné eladni a portékáját, mert pénzre van szüksége, amíg a vevő élelmiszert szeretne vásárolni, lehetőleg minél kevesebb pénzért. Egyikük sok pénzt szeretne, a másikuk pedig kevés pénzt szeretne költeni. Ezt a látszólagos ellentmondást fel lehet oldani.

Egyes termékek, több száz, akár több ezer kilométert is utaznak, pedig meg lehet azokat termelni hazánkban is, közben rengeteg fosszilis energiahordozóra van szükség a termék szállítása közben, aminek beláthatatlan következményei vannak. Megoldhatnánk a klímaváltozást ­azzal, hogy helyi élelmiszert fogyasztunk, ami évezredekig jól működött. Nem azzal van a baj, hogy például egzotikus fűszereket használunk, a gond akkor van, amikor csirkehús, hagyma, burgonya is távoli országokból származik – fogalmazott Zalatnay.



Helyben fejlesztenek, foglalkoztatnak - Nyíregyházi mintagondolat: „Milyen jövő, egészen pontosan jelen az, amikor az ember nem termel élelmiszert? Amikor a falusi emberek is a környező településekre járnak bevásárolni, ez egy strukturális kérdés. Változtassuk meg azt a struktúrát, amiben ma az élelmiszert termeljük és elosztjuk egymásnak. Mi, mint fogyasztók legalább annyira rá vagyunk szorulva a helyi termelőkre, mert a gazdaság akkor fog jól működni, ha a pénzt a helyi termelőknek adjuk oda. Ők helyben költik ezt el: helyben foglalkoztatnak, technológiát fejlesztenek.”