Induláskor kiosztották az önkormányzat által biztosított zsákokat

Forrás: Zsedrovits Eniko

Sajnos gyakorta láthatunk a főutak mentén, még az erdős résszel körülölelt területeken is eldobált szemetet, illegálisan kirakott hulladékhalmazt. Ez ellen folyamatos harcot vív egyebek között a közútkezelő, továbbá a magánszemélyek, szervezetek is, mert szeretnék óvni a környezetüket.

Az egyik csapat a 6-os felőli bekötőút mentén kezdte a feladatot

Forrás: Zsedrovits Eniko

Így tettek és tesznek már két évtizede a baracsiak is. Április 2-re hirdettek meg egy közösségi szemétszedő akciót, aminek gyülekezője a faluház előtt volt. Bár meglehetősen csípős hideg volt, ennek ellenére szép számban érkeztek az önkéntesek. Ez már egy hagyományos program a település életében, erről Várai Róbert, Baracs polgármestere elmondta, annak idején, immáron húsz éve egy közmeghallgatás alkalmával kezdeményezte először: nagy szemét volt a határban, és több lakóval együtt úgy döntöttek, hogy tesznek ez ellen. Később, amikor megalakult a Baracsi Társas Kör Egyesület, akkor a szemétszedő akció szervezését ez a szervezet vette gondjaiba, és azóta is rendszeresen megtartják. Várai Róbert elmondta, van egy törzsmag, akikkel már régóta együtt szedik a szemetet ezen akció keretében, de nagy örömmel fogadják az újakat is; vannak, akik gyermekükkel érkeznek, és veszik ki részüket a környezetvédő programból. Mint azt a polgármester hangsúlyozta, a környezetvédelem és a környezetszépítés mellett példamutatási szándékkal is szerveződik ez a program, hogy megmutassák a fiataloknak, miként tehetünk az életterünk megóvása érdekében.

Minden évben ugyanazokat a főbb területeket tisztítják meg az eldobált szeméttől: az egyik a Baracs–Nagyvenyimet összekötő út, a másik a 6-os felőli bekötőút, valamint Baracs templomosi részén is vagy egy csapat, amely a halászcsárdától a településre vezető út mentén szorgoskodik.

Sajnos mindig van szemét, mindig van mit összeszedni

Forrás: Zsedrovits Eniko

A múlt szombat reggeli gyülekezőn egyeztették, hogy melyik csapat melyik területet veszi célba, közben kiosztották az önkormányzat által biztosított zsákokat, és elindultak a frekventált helyszínekre. A már megszokott menetben zajlik mindig az akció: a szeméttel megtelt zsákokat az út szélén hagyják, azokat aztán az önkormányzat közterületi dolgozói (akik szintén magukénak érzik ezt a társadalmi munkát, hiszen szabadidejüket áldozzák erre) platós autóval szedik fel. A hulladékot elszállító cég egy 30 köbméteres konténer biztosításával segíti az akciójukat.