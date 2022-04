Az eseményen az alkotók közül részt vett dr. Balázs László oktatási rektorhelyettes, a kötet főszerkesztője, dr. Keszi-Szeremlei Andrea, a Társadalomtudományi Intézet intézet­igazgatója, a könyv lektora, dr. Falus Orsolya, a Társadalomtudományi Intézet egyetemi docense, a könyv egyik szerzője, Kovács Szilvia, a Társadalomtudományi Intézet egyetemi tanársegédje, a kötet egyik szerzője, és moderátorként dr. Pandur Petra egyetemi adjunktus.

A kötetet bemutató beszélgetésen is elhangzott, hogy kormányzati szinten erős törekvések vannak az elektromobilitás irányába való elmozdulásra. A beszélgetésen elhangzott, hogy a tanulmánykötet idén jelent meg, de már 2019-ben megalakult az a kutatócsoport az egyetemen, amely az elektromobilitás társadalmi hatásait kezdte el vizsgálni. Kétszáz, főleg helyi és paksi lakost kérdezett a kutatócsoport a témával kapcsolatban, és a kutatás során kiderült, hogy az emberek érdeklődnek a téma iránt, van is tudásuk róla, bár az az ágazat gyors fejlődése miatt nem egy esetben elavultnak mondható.

A kötetben egy magyar és egy angol nyelvű fejezet található. Az első a hazai viszonyokat veszi górcső alá, a második pedig a külföldi példákat – török, lengyel, azeri – hasonlítja össze a hazai törekvésekkel és az elektromobilitás, az okosvárosok gondolatának elterjedtségével, fejlettségi szintjével. Elhangzott az is, hogy ennek az ágazatnak a fenntarthatóságához elengedhetetlen a társadalom edukációja, az ismeretek összegyűjtése és a felhasználók felé való továbbítása. E nélkül ugyanis a fejlődés nem lehetséges, ebben a helyi és más térségi egyetemek kaphatnak vezető szerepet. Az ezzel kapcsolatos ismeretek átültetése azért is fontos, mert egy tudatossági láncot indíthat el a lakosságban: napelemek, napkollektorok, elektromos autók, geotermikus energia használata. Elhangzott az is, hogy ezeknek a beruházásoknak magas az ára, így a kormányzati szerepvállalás nélkül nem is tudna azokkal élni a lakosság.