– A dunaújvárosi választókerület azon körzetek közé tartozott, ahol az előzetes becslések szerint nem sok esély mutatkozott a Fidesz–KDNP győzelmére, aztán mégis sikerült megszereznie a mandátumot. A szavazatok összeszámolása meglehetősen izgalmasan alakult, mert sokáig vezetett a baloldali ellenfele. Mire gondolt akkor, amikor jelentős feldolgozottságnál még hátrányban volt?

– A dunaújvárosi körzet a Fidesz–KDNP szempontjából nehéz terep, az utolsó három választás a nemzeti oldal vereségével zárult. Éppen ezért úgy indultunk neki a mostani voksolásnak is, hogy mi mindent megteszünk a győzelemért, de ha nem sikerül megszereznünk a mandátumot, akkor sem lesz szégyenkeznivalónk. Aztán a választás éjszakáján, alacsony feldolgozottságnál egy kisebb különbség mutatkozott meg a legfőbb baloldali ellenfelem, Kálló Gergely javára. Már ezt a helyzetet is úgy könyveltük el, hogy ez a különbség is jelentősen kisebb, mint amit a korábbi voksolásnál tapasztaltunk. S ahogy telt az idő, és jöttek be a vidéki szavazatok, az olló tovább zárult, és volt körülbelül fél óra, amikor Kálló Gergely egyetlen szavazattal vezetett. Aztán sikerült előznöm.

– Mikor hitte el, hogy meglesz a győzelme, és már nem veszítheti el a mandátumot?

– Csak hajnali kettő körül, mert akkor már meglehetősen határozott előnyöm volt a baloldali riválissal szemben. Ez óriási meglepetés volt, és természetesen hatalmas örömmel töltött el.

– Egy ekkora győzelmet bizonyára nem adnak ingyen. Mit tettek a választás előtt, a kampányban a hatalmas fordítás érdekében?

– Miután a Fidesz–KDNP helyben elbukta a 2018-as parlamenti, a 2019-es önkormányzati és a 2020-as időközi országgyűlési választást, a mostani megméretésnek teljesen új koncepcióval indultunk neki. Orbán Viktor kormányfő, a Fidesz elnöke új választókerületi elnököt jelölt ki a körzet élére Molnár Krisztián személyében, aki a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke. Ő teljesen újjászervezte és megerősítette a választókerület Fidesz-szervezeteit, köztük a legnagyobbat, a dunaújvárosi csoportot is. Utóbbi szervezet teljesen megújult, ahol új vezetőség vette kezébe az irányítást, emellett a többi településen is sokan csatlakoztak a Fideszhez. Így indultunk neki a kampánynak, és ez döntő volt.

– Mikor vált biztossá, hogy központi szerepet kap ebben az egész körzetet érintő megújulásban?

– Az én jelölésem január közepén dőlt el, attól kezdve magam is beszálltam a munkába, és a mögöttem álló csapattal nagy erőfeszítéseket tettünk a mandátum megszerzéséért. Köszönettel tartozom az aktivistáinknak és az önkénteseinknek, akik elképesztően sokat dolgoztak a győzelemért.

– Közrejátszhatott a sikerében, hogy a baloldali rivális mellett további öt ellenzéki kihívója is volt a választáson?

– Nem hinném, hogy ennek olyan nagy szerepe volt, mert Kálló Gergely kihívói olyan kis pártok jelöltjei voltak, amelyek más választókerületekben is elindultak. Nem ez volt a perdöntő, a győzelemben sokkal nagyobb része volt a kormány lakosságot támogató országos intézkedéseinek, annak, hogy a kabinet visszatérítette a személyi jövedelemadót a családoknak, nyugdíjprémiummal és 13. havi nyugdíjjal támogatta az idős embereket, illetve hogy szja-mentességet kaptak a 25 év alatti fiatalok. Ezek a döntések minden választókerületben javítottak az esélyeken, illetve fontos volt az is, hogy a kormány határozottan kiállt a béke mellett. Egyértelmű, hogy az ukrajnai háborús konfliktus is fontos tényezőként szerepelt a magyar emberek döntésében. A választók azt láthatták, hogy amíg a baloldali jelöltek a nyilatkozataikkal folyamatosan a háború felé sodorják hazánkat, kiszolgáltatva a magyar embereket és a gazdaságot, Magyarország kormánya békét és biztonságot biztosít számukra, és ez nem változott a választás óta sem.

– Mi az, amit helyben hozzá tudtak adni a nem várt sikerhez?

– Szerepet játszott a győzelmemben az is, hogy Kálló Gergely érdi, nem a választókerületünkben él, és korábban budapesti körzetekben indult, ahol nem nagyon ért el sikereket. Én viszont azzal a helyzeti előnnyel rendelkeztem, hogy Dunaújvárosban születtem, a városban élek. Harminchét éve dolgozom a helyi kórházban, amelyet tizenkét éve vezetek. Így az én ismertségem nagyobb volt, mint az ellenfelemé, ami még akkor is igaz, hogy eddig ő volt a térség országgyűlési képviselője. S talán jobban bíztak az emberek abban, hogy én eredményesebben tudom képviselni a körzetet.

– Valószínűleg nem jött rosszul az sem, hogy a kampányban kiderült, több helyi baloldali politikus finoman szólva nincs jó véleménnyel a jobbikos indulóról, Kálló Gergelyről. Ennyire nem volt meg az összhang baloldalon a választókerületben?

– Az az ő dolguk, hogy a baloldali összefogáson belül egymással mennyire voltak vagy nem voltak összhangban. Egy biztos, hogy Dunaújvárosban van egy nagyon erős lokálpatriotizmus, ami túlmutat a különböző politikai pártokon. A legtöbben a város érdekeit nézik, és ha valaki, legyen ő akár egy korábbi MSZP-elnök, azt látja, hogy Dunaújvárosnak és a körzetnek nem Kálló Gergelyre van szüksége, akkor ennek hangot is ad. A szocia­lista Pintér Attilát is ez motiválhatta, amikor arról beszélt, hogy az ország­gyűlési választáson engem támogat, és másokat is erre biztatott.

– A baloldal nem kímélte Kálló Gergelyt, de milyen volt ön szerint a dunaújvárosi kampány hangulata általánosságban?

– Sajnos a közélet, a politikai küzdelem mára kicsit eldurvult, de a kampány hangulata nálunk sem volt jobb vagy rosszabb, mint máshol.

– A jobbikos országgyűlési képviselőjelöltet legyőzte, de a jobbikos polgármesterrel, Pintér Tamással ezután is együtt kellene tudnia dolgozni a város fejlődése érdekében. Mit gondol, menni fog?

– Igen, legalábbis erre törekszem, és úgy látom, hogy a másik fél is partner lehet ebben. Segíthet a korábban említett lokálpatrióta szemlélet is, mert mindannyian tudjuk, hogy a város érdekében együtt kell működnünk abban, amiben csak tudunk.

– Mekkora segítséget jelenthet, hogy kórházigazgatóként vezetői tapasztalatokat szerzett az elmúlt években?

– Ez biztos, hogy előnyt jelent. Ráadásul elvégeztem egy menedzserképzőt is, ami szervezetmenedzsmenti személetet és tudásanyagot is adott. S mivel egy komoly intézményt vezetettem, van rálátásom a nagy szervezetek működésére, hiszen a kórház ezer főt foglalkoztat, továbbá beilleszkedik egy nagyobb, egészségügyi rendszerbe, amit át kellett látnom. Azt gondolom, hogy ez jó alapot ad a politikai tevékenységhez is.

– Azzal, hogy megválasztották parlamenti képviselőnek, bizonyos értelemben új fejezet indul az életében. Országgyűlési képviselőként teljesen felhagy az orvoslással?

– Az orvoslással nem szeretnék teljesen felhagyni, bár a törvények nem teszik lehetővé, hogy a két tevékenységet együtt végezzem. Bízom benne, hogy a helyzet valamilyen szinten változni fog, mert legalább a működési engedélyemet szeretném megtartani. Jó lenne olyan szinten gyakorolni a hivatásomat, hogy ne veszítsem el a kompetenciámat.

– Mit gondol, milyen munka vár önre képviselőként? Milyen állapotban van a dunaújvárosi körzet?

– Elég sok fejlesztés megvalósult a mögöttünk hagyott években, különösen a vidéki településeken. Dunaújvárosban viszont sok a teendő, hiszen a vasmű működése meglehetősen bizonytalan, azt mindenképpen stabilizálni kell. Erre megoldást kell találni, azt tekintem az egyik fő feladatomnak, hogy a változás érdekében hatékonyan közbenjárjak. Gondok vannak a levegő minőségével, a levegőszennyezettség állapotán így szintén javítani kell. Továbbá beruházásokat kell a városba hozni.

– Milyen típusú dunaújvárosi fejlesztésekre gondol?

– Ipari beruházásokra, illetve fontosak a Modern városok program megkezdett, de be nem fejezett fejlesztései is. Az egyes félbeszakadt vagy el sem indult programelemeket fel kell frissíteni és be kell fejezni. Ez is kulcskérdés.

– A választókerülethez Dunaújvároson kívül további nyolc település is tartozik. Mennyire ismeri a körzet egészét? Milyen gondokkal küzdenek ezek a települések?

– A településeket nagyon jól ismerem, hiszen bejártam az egész körzetet, minden polgármesterrel többször is leültem egyeztetni. Rendezvényeken vettem részt, ahol beszélgettem az emberekkel. A problémáik általánosak, olyan gondokkal küzdenek, amelyek máshol is megvannak. Az utak és a közintézmények állapotán kell javítani, bölcsődéket, óvodákat és iskolákat kell fejleszteni, de ezzel kapcsolatos beruházások most is folyamatban vannak. Ezeket kell folytatni és bővíteni.

– Tapasztalt, az egészségügyben már bizonyított szakemberként érkezik az Országgyűlésbe. Hogy érzi, tud új szemléletet hozni a magyar politika világába?

– Ezt most még nem tudom megmondani, de egy biztos, a politika egyelőre idegen terep lesz nekem. Az elején bizonyára sokat kell tanulnom, bele kell rázódnom a munkába, és át kell látnom az egészet. Biztos vagyok azonban abban, hogy az eddigi tapasztalataim segíteni fognak abban, hogy hamar alkalmazkodjam az új helyzethez.

