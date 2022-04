Az eseményen remekül szerepelt a dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium. Maczó Gerda hetedik lett, és kiváló szónoklatával ő érdemelte ki a közönség különdíját.

A legnagyobb magyar középiskolai szónokverseny Kárpát-medencei döntőjébe harminc versenyző jutott, a sok-sok selejtező és regionális döntő után. A versenyen egy Lincoln-idézetet kellett értelmezniük a versenyzőknek, és mellette vagy ellene érvelniük. Az idézet a következő volt: „Ha egy fa kivágására hat órám van, akkor négy órán keresztül a fejszét csiszolom, és utána két órát fordítok a fa kivágására.”



Háromfordulós volt a viadal, és a diákok mindháromban központilag megadott feladatot oldottak meg. Minden fordulóban a diákok harminc perc felkészülés után ötperces érvelő beszédet mondtak.

Szücsné dr. Harkó Enikő Maczó Gerda felkészítő tanára elmondta:

– Amikor Gerda elkezdte a szónoklatát, akkor egy kicsit megdöbbentem, mert Einsteinnel indított. Fel is tettem magamnak a kérdést: hogyan jut majd el Lincolnig? De remekül érvelt, cáfolt. A zsűri azt is kiemelte, milyen kedvesen beszél. A hetedik helyét azért is tartom nagyon értékesnek, mert alapjában a szónoklás férfi műfaj, nem véletlen, hogy az első öt helyezett itt is fiú volt – tudtuk meg a Széchenyi gimnázium igazgatóhelyettesétől.

Maczó Gerda és Szücsné dr. Harkó Enikő Fotó: Laczkó Izabella/Dunaújvárosi Hírlap

Nem mellesleg: Szücsné dr. Harkó Enikő Elismerő Oklevelet kapott az alábbi méltatással: „Az Eötvös József Kárpát-medencei középiskolai szónokversenyre való felkészítésben nyújtott kiemelkedő pedagógusi munkájáért.”

Maczó Gerda nem véletlenül kapta meg a közönségdíjat, velünk is rendkívül kedvesen, mosolygósan beszélt.

– Remegett a lábam, de azért az utóbbi két évben magabiztosabb lettem. A 12.B osztályban az idén végzek, és jöhet a továbbtanulás. Média kommunikáció szakon szeretném folytatni. A televíziózás érdekel a legjobban, mindenre nyitott vagyok, egyedül a híradózás áll tőlem messze.

A különdíjával kapcsolatban csak ennyit mondott: az hogy tetszett a közönségnek a teljesítménye, az jó visszacsatolás volt számára.