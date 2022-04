– Immáron a negyedik ország­gyűlési képviselői ciklusát kezdheti meg. Az előző választási adatokhoz képest jelentősen növelni tudta a támogatói voksok számát is. Miben látja ezt a sikert?

– Egyszerű a titok, minden a munkában rejlik, dolgozni kell érte. Sajnos Magyarországon az ellenzéki média azt próbálja elhitetni az emberekkel, hogy egy képviselői munka attól függ, ki, hányszor szólalt fel a parlamentben. Nyilván ebben a statisztikában az ellenzék viszi a prímet, de ezzel ellentétben ők tudják a legkevesebbet is elérni. Azt gondolom, egy vidéki képviselőnek az a feladata, hogy az adott térségben élő emberek problémáit meghallgassa, és azokra megoldást találjon. Tudással kell rendelkezni arról, hogy a térség milyen irányba szeretne fejlődni. Ezt meg is fogalmazzák egyrészt a civil szervezetek, másrészt a helyi gazdaság segítéséért tenni kívánó vállalkozók, polgármesterek, illetve az egyéni kérésekkel, kérdésekkel hozzám fordulók is mind hozzáadnak ahhoz, hogy az ember teljes egészében lássa a választókerületet. A jó helyzetfelismeréssel, az alapos előkészületi munkával, a jó programokkal pedig elérhetjük közösen a térség fejlődését.

– Most zárul az előző ciklus. Miként értékeli az elmúlt négy év munkáját?

– A választók adták meg a legjobb választ erre a kérdésre, ugyanis hiába értékelném kiválóra az elvégzett munkát, ha az nem egyezik az itt élők véleményével, nem az valósul meg, amit ők szeretnének, akkor bizonyára másként alakult volna a voksolás eredménye. Körülbelül 80-90 százalékban meg tudtuk valósítani mindazt, amit kitűztünk magunk elé az előző ciklusra. Úgy vagyok vele, hogy mindig felül kell tervezni, különben nagyon könnyű lenne azt mondani, hogy a kevesebb terv miatt többet teljesítettünk. Elégedett vagyok, de nem megelégedett. Sok közös dolgot tudtunk véghez vinni, de van, ahol elmaradást érzek a tervekhez képest. Azt szeretném, hogy mindig többet és jobbat valósítsunk meg, új innovációkkal vigyük előre Dél-Fejér életét. A választók ezt díjazták. Látják és érzik ciklusról ciklusra, mindent megteszünk annak érdekében, hogy jobb legyen az életük.

A Magyar Falu Program újabb 1,3 milliárd forint támogatást biztosít most Dél-Fejér településeinek

– Mi számít a leginkább ilyenkor prioritásnak? Például a Dunaújváros–Sárbogárd összekötő út felújítása, ami sok embert érint?

– Természetesen egy körzet hangulatát meghatározza, hogy új utak épülnek, illetve meglévő utak újulnak meg, de úgy gondolom, alapvetően az emberi közösséget kell első helyre tenni. Azt kell szem előtt tartani, hogy olyan közös fejlesztéseket fogalmazzunk és valósítsunk meg, amik a közösség számára hasznosnak. Dél-Fejérben ez jól működik.

– Milyen tervek, célkitűzések szerepelnek a következő időszakra vonatkozóan?

– Mielőtt belekezdünk az új ciklusba, elemezzük azt, hogy az előzőben mi volt a jó, mi az, amit folytatni szeretnénk, mi az, ahol elmaradásban vagyunk, vagy nem sikerült áttörést elérni. Azt látom, hogy a következő ciklusban az eddigieken túl is nagyobb figyelmet kell fordítani a környezetvédelemre és a helyi gazdasági fejlesztésekre. Még több olyan beruházást kell megvalósítani a településeken, amelyek segíti egyrészt az önkormányzatokat, mint a legnagyobb intézményi és infrastruktúra-fenntartókat, másrészt a helyi gazdasági élet szereplőit, akik munkát biztosítanak az embereknek. Azt is nagyon fontosnak tartom, hogy az itt élők a jövőben is itt képzeljék el életüket. Készíteni fogunk felmérést és kutatást, hogy ezekhez meg tudjuk fogalmazni a konkrét célokat, amikről a közösség is úgy gondolja, hogy az ő érdeküket szolgálja.

– Nem egyszer akadt meg a tekintetem olyan durva internetes bejegyzéseken, írásokon, amelyben a Fidesz győzelme miatt agymosottként sértegették a vidékieket…

– Tévedésben vannak. Mindenki azt tartja a világ közepének, ahol él. Jómagam is szerelmese vagyok a mi vidékünknek. Az embernek egy idő után személyes ügyévé is válik a térség sorsa, szinte családtagként beszél az itt lakókkal, örömmel tesz eleget a meghívásoknak a lehetőségek függvényében. A legnagyobb probléma az, hogy mindenki a másikra mutogat, a vidéki a városira, a városi a vidékire, holott mindennek megvan a maga funkciója, mindenkinek a maga dolgát kellene csinálnia. Látni kell, hogy mi egy kisebb nemzet vagyunk, és nekünk össze kellene tartani. Azt, hogy a vidék mit érez jónak, el kell fogadni sértegetés helyett. Egyébként volt már tapasztalatom abban, amikor a vidékiek vendégszeretete után megváltozott az addigi rosszindulatú feltételezés, tévedés. Bár különbözőek vagyunk, de a társadalom attitűdjének azonosnak kellene lenni, hogy az számítson jónak, ami az országnak és a nemzetnek is jó. Szerintem ebben a vidéken élők előrébb vannak, jobban érzik és értékelik a kormány gazdaságpolitikai, nemzetpolitikai intézkedéseit.

– Miben látja az 5-ös választókerület erősségét?

– Elsősorban az összetartó közösségében, és hogy rendkívüli potenciál van a térségben. Bár meglehetősen hátrányos helyzetből indultunk, de az itt élők megmaradtak amolyan igazi szorgalmas, gondoskodó, dolgos, vagány, céltudatos és határozott embereknek. Lenyűgöző az, hogy szinte a semmiből felépítenek egy jól működő családi vállalkozást, és rengeteget tudnak a gazdaságról, összetetten, komplexen látják a működési mechanizmusokat. Éppen ezért jó kritikusok is, hiszen értik az összefüggéseket, a kormányzati törekvések szándékait. Sokszor elmondják, hogy az elmúlt tíz év tényleg a vidék aranykora volt, soha eddig nem tudtak ilyen sokat fejlődni, és nem is akarják, hogy változzon ez az irány.

– Itt bizonyára nemcsak az agrártámogatásokról van szó, hiszen hatalmas fejlődési lehetőséget ad a Magyar Falu Program is.

– Nemrég tették közzé az újabb támogatott projektek listáját, e szerint több mint 1,3 milliárd forint forrás jut a mi választókerületünkbe. Ebben még nem szerepelnek a nagyobb útfelújítások, az is körülbelül milliárdos nagyságrendben várható. A Magyar Falu Program egy sikertörténet, ez is jól szemlélteti, hogy a kormány vidékpolitikája az egész országot érinti. A nagyvárosoknak, így Dunaújvárosnak is a Modern Városok Program biztosít hatalmas fejlesztési forrásokat, a Magyar Falu Program pedig a kisebb településeknek nyújt lehetőséget olyan céljaik megvalósítására, amelyeket saját költségvetésből talán nem is tudnának véghez vinni. Orvosi rendelők, szolgálati lakások, bölcsődék óvodák, iskolák, utak, járdák építése és felújítása, egyházi fejlesztések, eszközbeszerzés, csupa olyan támogatási projekt valósulhat meg, amik a lakosság javát szolgálják. Azon vagyunk, hogy ez folytatódjon a jövőben is.