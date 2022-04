A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) Maradék nélkül programja húsvét alkalmából összegyűjtötte azokat a tanácsokat, amelyekkel mérsékelhető a vendégvárással járó élelmiszer-pazarlás. Emellett a program Húsvét zöldítő hímes-rímes címmel tojásfestő és locsolóvers-író pályázatot hirdet, amivel rendhagyó módon szeretné felhívni a figyelmet arra, hogy egy kis odafigyeléssel mindannyian tehetünk az élelmiszer-pazarlás mérsékléséért.

Húsvét előtt érdemes kiüríteni a hűtőt és a fagyasztórekeszt is, hogy a megmaradt vendégváró fogásoknak legyen elég hely Fotó: MW

A nagyböjt visszafogottságról és mértékletességről szóló időszakát követően a húsvét egy olyan, hagyományokban gazdag ünnepünk, amelynél különösen nagy szerepet kap a vendégvárás és a bőségesen megpakolt asztal. Ráadásul sokszor megbecsülni sem tudjuk a várható vendégek számát, így még inkább valószínű, hogy a finomságok egy része a szemetesben fogja végezni.

A Nébih Maradék nélkül programja csokorba szedte, mire érdemes figyelni, hogy elkerüljük az élelmiszer-pazarlást:

Már a tojásfestésnél is törekedhetünk a fenntarthatóságra. Akár kifújt, akár főtt tojásokat festünk, mindkét esetben használjuk fel a tojásokat. A habos sütemények mellett hosszan eltartható, száraz süteményekkel is készüljünk. Tartsuk szem előtt, hogy vendégeinket nem egyedül nekünk kell jóllakatni. Húsvét előtt érdemes kiüríteni a hűtőt és a fagyasztórekeszt is, hogy a megmaradt vendégváró fogásoknak legyen elég hely. Az ételek ne maradjanak 2 óránál tovább szobahőmérsékleten. A hagyományos húsvéti fogások – sonka, sonkatekercs, főtt tojás, tojássaláta, sárgatúró, sült húsok, habos-krémes sütemények – kifejezetten romlandó ételek, ezekből egyszerre csak kisebb adagokat tálaljunk fel. Ne feledjük: sem a hűtés, sem a fagyasztás nem pusztítja el a kórokozókat, csak lassítja a szaporodásukat!

A Nébih honlapján található útmutató segítségével megtudhatják azt is, mely ételeket érdemes lefagyasztani. A maradékokat egy kis kreativitással új fogások formájában hasznosíthatják később.



Fessenek tojást, írjanak locsolóverset! - A húsvéti készülődés jegyében egy rendhagyó felhívással is készül a hivatal. Tojásfestő és locsolóvers-író pályázatot hirdet a Nébih élelmiszerpazarlás-megelőzési programja. A Maradék nélkül program Húsvét zöldítő hímes-rímes című pályázatára a tojásfestés és a kreatív időtöltés kedvelői alternatív technikákkal elkészített – például élelmiszer-hulladékokkal színezett – alkotásokkal pályázhatnak, míg a locsolkodók élelmiszerpazarlás-megelőzéssel kapcsolatos rímeket vethetnek az értékes nyereményekért. A pályaműveket április 17-ig várják fénykép, videó formájában. A nyerteseket Facebook-szavazáson választja ki a közönség. A pályázat részletei a maradeknelkul.hu oldalon érhetők el.