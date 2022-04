Még 2017-ben tette azt a nemes felajánlást a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség, hogy a támogatóik, partnereik segítségével Húsvét alkalmából étellel kedveskednek a Kandó Kálmán téri Hajléktalan Ellátó Centrum bentlakóinak. Sajnos az elmúlt esztendőkben nem volt lehetőség arra, hogy hagyományt teremtsenek ebből a jótékonysági akcióból, részben a koronavírus okozta világjárvány miatt is. Mint azt Petrás Gábor, a szövetség főtitkára lapunknak elmondta, mindenképpen szerették volna folytatni ezt a kezdeményezést, és sikerült is az idei megvalósítás: április 17-én mintegy száz főre készített húsvéti menüsorral vendégelték meg a szálló lakóit: többek között óriás kalács, sonka, kolbász, főtt tojás és zöldség került az asztalra a támogatóik felajánlásának és a szervezőcsapat, Szűcs Zsuzsanna, Neszvecskó Zovica, Balogh Katalin, Szűcs Vivien, Dénes Nikolett, Ihász Martin és Petrás Gábor együttes munkájának köszönhetően. Ezen kívül az egyik helyi vendéglátóegység egy hatalmas tortát is készített erre a jótékonysági akcióra.

Fotók: Szabóné Zsedrovits Enikő/Dunaújvárosi Hírlap

A főtitkár azt is kiemelte, szerették volna a hajléktalanok számára szebbé tenni a Húsvétot, és együtt emlékezni meg a legjelentősebb egyházi ünnepünkről, Krisztus feltámadásáról. Ahogy az első alkalom során, úgy most is Kovács István, görögkatolikus parókus osztott meg néhány útravaló gondolatot az egybegyűltekkel.

Mint mondta, az életünk értelme benne rejlik a Húsvétban: sokszor tesz próbára minket az élet (és olykor mi is saját magunkat), ám tudatosítanunk, látnunk kell a feltámadásban azt, hogy a folytatáshoz nekünk is tovább kell lépni, a nehézségeken felül kell kerekedni. Kovács István beszélt arról is, hogy miként is válhat áldóvá a kéz, amely megnyilvánulhat egy kedves simogatásban, egy atyai vállveregetésben, vagy akár jelen esetben a DLSZ szervezőcsapatának munkájában, akik gondosan készítették elő kezeikkel a finomságokkal teli tálakat.

A parókus kiemelte, figyeljük Krisztus áldó kezét, aki mintha az egész világot át akarná ölelni. „Bízzatok, én vagyok, ne féljetek!”- így szól az isteni üzenet mindannyiunk felé, ezért legyen bennünk remény és öröm a mindennapokban. Kovács István az énekes fohász után megszentelte az ünnepi ételeket és megáldott minden jelenlévőt is.