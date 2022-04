A tanulók kipróbálhatták magukat tanári szerepben, a bátrak fordított órát tartottak, de voltak kiselőadások is, többek között ásvány- és kőzettani bemutatón vettek részt diákjaink. Igazán nagy sikert azonban a hagyományteremtő szándékkal szervezett Exathlon ügyességi verseny aratott, melyen minden osztály egy-egy négy fős csapata mérte össze ügyességét, erejét és gyorsaságát.

A régi idők hagyományát ápolva főzőversenyt is rendezték, egy adott téma, a bográcsgulyán mentén. Készült is belőle hagyományos, lencsés és babos változat is, jelentősen megnehezítve a bíráló zsűri dolgát.

A főzőverseny mellett az egészséges életmód és a kreativitás is megjelent a gyümölcssaláta tálak készítésben. Közben sportoltak, volt kispályás foci, csocsó, pingpong és tollaslabda egyaránt. Rengeteg oklevelet, díjat, csokit és ajándékot osztottak ki.