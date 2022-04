A nemrégiben meghirdetett Családi Portaprogram – Szociális földprogram elnevezésű pályázat szervezett kerek között támogatja a vidéken élő hátrányos helyzetű, valamint rászoruló családok konyhakertjeinek megművelését. Továbbá hozzájárul a kisállattartási gyakorlat megerősítéséhez, az önellátás alapjainak megszilárdításához – hangzott el a szakmai fórumon. A tájékoztatónapon Sztojka Attila roma kapcsolatokért felelős kormánybiztos, a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság főigazgatója tartott beszédet. A kormánybiztos elmondta, a Családi Portaprogram több mint 20 évvel ezelőtt Szociális földprogram néven indult el, célja a hátrányos helyzetű emberek megélhetésének segítése.

Stixné Barakkó Györgyi, a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság dél-alföldi igazgatója

– Idővel egyértelművé vált, hogy a Családi Portaprogramnak meg kell újulnia. Ebben kell segítséget nyújtanunk az érintett családoknak – hangsúlyozta a kormánybiztos. Hozzátette, ma már az is látszik, hogy a vidéki élet sok esetben előnnyé kovácsolható, egyre nagyobb értékek nőnek ki ebből a környezetből. – A mi dolgunk az, hogy ezeket a kincseket előtérbe hozzuk, a megműveletlen földterületeket művelésbe vonjuk. Éppen ezért, a Családi Portaprogram célja is az, hogy a mikrokörnyezetben rendelkezésre álló erőforrások bevonásával olyan élelmiszereket termeltessünk, amelyeket nagyszüleink, szüleink is termeltek, használtak – emelte ki Sztojka Attila.

Csernai Erika, a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság támogatásirányítási főosztály vezetője

Mint elhangzott, a pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 240 millió forint. A pályázatba a kiírás szerint településenként legalább tíz családot kell bevonni. A rendelkezésre álló támogatási összeg negyven család esetében a kétmillió forintot is meghaladhatja.

– Szeretnénk valódi, kézzelfogható és hosszú távú segítséget nyújtani az embereknek, mentoraink által megtanítani őket a portájuk gondozására, az ott termelt értékek kezelésére. Ezáltal idővel olyan értékek jöhetnek létre, amelyek túlmutatnak majd a családi gazdálkodásokon. Hiszen azok, akik minőséget tudnak termelni, idővel akár értékesíthetik is a terményeiket – hangsúlyozta a főigazgató.

Sztojka Attila roma kapcsolatokért felelős kormánybiztos Fotók: IGY/Békés Megyei Hírlap

Ezt követően a benyújtáshoz szükséges gyakorlati tudnivalókat Csernai Erika, a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság Támogatásirányítási Főosztályának vezetője ismertette a fórumon. A szakember előadásában kiemelte, a pályázatot elektronikus úton kell benyújtani, melynek határideje április 25-e.



Mentorok, tájékoztató előadások segítenek - A nemrégiben meghirdetett Családi Portaprogram mindent magában foglal, ami egy családi porta felvirágoztatásához kell. Így a támogatási kérelmet konyhakert kialakítása, művelése és kisállattartás mellett, előkert és gyümölcsöskert kialakítására, művelésére is benyújthatják az arra jogosultak. Emellett mentor és mezőgazdasági szakmai segítő is a rendelkezésükre áll, illetve mezőgazdasági tájékoztató előadások, mezőgazdasági tanácsadás is segíti őket a minőségi megvalósításban.