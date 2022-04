Segítség 26 perce

Érettségi kisokos: segítség a felkészüléshez

A felvételi időszakban természetesen sok kérdés felmerül az érettségivel kapcsolatban is. Sok olyan segítséget sorolunk fel most, amiket majd a felsőfokú tanulmányaitok során is kiválóan alkalmazhattok.

2021.05.05. Történelem érettségi Dunaújváros Rudas Közgazdasági Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium Fotón: Orbán Abigél

z Eduline oldala kigyűjtött néhány olyan információt, amik segítségeivel könnyedén abszolválhatjátok az érettségi vizsgát. Ilyen „legális puska” többek között a történelmi atlasz, melyet nem csak az írásbelin, hanem a szóbeli vizsgán is használhattok. „Az Oktatási Hivatal úgy fogalmaz, a történelem érettségi vizsgákon kizárólag „az állami tankönyvfejlesztésért és kiadásért felelős szerv által kiadott, kronológiai adattáblázatot nem tartalmazó középiskolai történelmi atlasz” használható. A gyakorlatban ez a következő kiadványokat jelenti: Történelmi atlasz középiskolásoknak FI-504010903

Történelmi atlasz középiskolásoknak FI-504010903/1

Történelmi atlasz középiskolásoknak FI-504010903/2” – írja az Eduline.hu Emelt szintű érettségi vizsgán kicsit szigorúbbak a szabályok, mivel míg a szóbelin végig használhatjátok az atlaszt, az írásbelin csak a vizsga II. részénél vehetitek elő. Ezeket az atlaszokat a szóbeli vizsgára az iskola biztosítja, ám írásbelin nektek kell gondoskodni az eszköz készen létéről, természetesen írás és rajz mentesen. Ezen felül mindenképpen vigyétek magatokkal a négyjegyű függvénytáblázatot és a számológépet, hiszen a matematikai, fizika, illetve kémia érettségin közép- és emelt szinten is használhatjátok. Földrajz középszinten érettségire készülőknek szintén jó hír, hogy a magatokkal vitt földrajzatlaszt használhatjátok. Fontos megjegyezni, hogy az első feladatrésznél nem vehetitek elő, viszont a második résznél nyugodtan hasznát vehetitek. (Emelt szintű földrajz érettségi esetén sajnos egyáltalán nem használhatjátok az atlaszt.) Ezeken kívül felsorolunk most nektek néhány olyan tanulási technikát is, amivel könnyebben felkészülhettek a májusi vizsgákra. „Pomodoro technika Ez a módszer az időbeosztásban és a koncentráció fejlesztésében segít. Lényege, hogy a munka és a rövid szünetek folyamatosan váltogatják egymást: az eredeti technika szerint egy ciklus 25 perc munkából és 5 perc szünetből áll, ezt újabb 25 perces munka, majd szintén egy 5 perces szünet követ. Négy pomodoro ciklus után érdemes egy hosszabb, 20-30 perces szünetet beiktatni. Gondolattérkép Ha vizuális típusok vagytok, érdemes kipróbálnotok a gondolattérképet. Ehhez különböző appokat is találtok, de egy papírral és egy ceruzával is lehet gondolattérképet készíteni. A gondolattérképek egy központi fogalomból, problémából indulnak ki, ezekhez szerteágazó részegységekként kapcsolódnak a további információk. A módszer nagy előnye, hogy a fotók, ábrák és színek miatt gyorsabban és mélyebben rögzülhet a tananyag. Időközönkénti ismétlés Ha azon kapjátok magatokat, hogy szerdán már alig emlékeztek egy hétfőn befejezett könyvre, érdemes időről időre elővenni a leckét, és 24 órán belül újra átnézni, azt követően pedig rendszeresen ismételni. Ez a megoldás a statisztikák szerint sokkal hatékonyabb, mint a magolás a vizsga előtti éjszakán.” – tájékoztat az Eduline.hu Ezek a tanulási módszerek nem csak a sikeres érettségit eredményezhetnek, hanem hozzájárul a felsőfokú továbbtanuláshoz is. Sok sikert kívánunk nektek a felkészülési időszakhoz is!

