A minap egy földgázszámla befizetésére érkeztem a szolgáltató dunaújvárosi ügyfélszolgálatára. Kicsit sokalltam az átlagolt havi díjat, miután két hete lefotózva, MMS-ben beküldtem az óraállást. Ráadásul a cégnél az ügyfél szolgálatával megbízott hölgy arról is tájékoztatott, hogy az általuk becsült óraállás jelentősen több, mint amit elküldtem nekik. Nosza rajta, gondoltam, tegyük tisztába a dolgokat! Igen ám, de nem úgy van az, mint ahogy azt egy földi halandó, jelen esetben szerény személyem elképzelte. Kaptam is egy „okos” választ. Az óraállást, egy aznapi napilappal együtt fotózzam le és kinyomtatva, papír alapon vigyem be hozzájuk. Így „zöldül” az MVM (ügyfélszolgálata).

Vezető képünk illusztráció.