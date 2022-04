A dunaújvárosi piacon járva ismerősökkel találkoztam, akiket azzal szólítottam meg, hogy milyen szép kutyátok van! Erre azt mondták, hogy nem az övék, most találták, miközben az a piac környékén közlekedő autók között szaladgált. Semmilyen jel nem mutatott arra, hogy a gazdájától szökött volna el, inkább azt sejtjük, hogy itt tették ki.( Ne legyen igazunk!) A fiatalok, akik megtalálták a kutyát, Szepessy Gergő, Molnár Claudia és Szabó Gergő elmondták nekem, hogy értesítették Létai Attilát a dunaújvárosi gyepmestert, aki jelezte feléjük, hogy érkezik és gondozásba veszi az elveszett kis jószágot. A kutya rendkívül játékos, nem tudom megítélni, hogy hány éves lehet, hagyja magát megsimogatni, szeretetre méltó kis jószág. Talán a szerencséje éppen az, hogy olyan emberek találtak rá, akik maguk is állatbarátok és nem csak a Facebookon, hanem a valóságban is azok. Bíz(z)unk benne, hogy a kiskutyus mielőbb gazdára talál és köszönjük a fiataloknak, hogy ehhez szeretetükkel, odafigyelésükkel hozzájárultak. (A pórázt már a közeli boltban vették a fiatalok - a szerk.)