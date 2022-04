A mai összevont főorvosi- és főnővéri értekezleten a főigazgató felelevenítette a kórházban eltöltött 37 évét, különösen az elmúlt 12-őt, amelyet főigazgatóként töltött az intézményben, Írja a pantaleon.hu. Elmondta, hogy 2010-ben másfél milliárdos lejárt számlaállománnyal, csődközeli helyzetben vette át az irányítást, első lépésként az összes partner céggel, beszállítóval újra tárgyalták a szerződésállományt. A gazdaságtalanul kiszervezett funkciókat visszaszervezték, önkormányzati kezdeményezésre gazdasági társasági formából visszaalakultak költségvetési szervvé. 2012-ben állami kezelésbe vétel történt. 2014-ben átadásra került a központi technológiai tömb, több mint 6 milliárd Ft-os uniós pályázat révén.

Fotó: pantaleon.hu

E fejlesztés révén megszüntethették a külső telephelyeket, a zöld rendelő funkcióit, a kulcsi rehabilitációt és ápolási osztályt beköltöztethették a központi telephelyre, így fenntarthatóbb struktúra jött létre. 2015-ben uniós forrásból több, mint egymilliárd forintos műszerfejlesztés valósult meg. Kormányzati támogatásból új CT készülék állt üzembe. Szintén uniós forrásból egy nagy volumenű járóbeteg ellátást érintő fejlesztés is megvalósult. Nőtt az energia hatékonyság, napcella rendszer került telepítésre. 2016-tól az intézmény a Semmelweis Egyetem gyakorló kórháza, 2017 és 2020 között két alkalommal nyerte el a „Kiváló Városi Kórház” címet. A szülészet, fül-orr-gégészet és az urológia „Családbarát Kórházi Osztály” lett. 2020-tól a Covid-19 járvány idején a kórház kiváló együttműködésben dolgozott a Fejér Megyei Szent György Kórházzal és hatékonyan küzdöttek a járvány ellen és az oltások megszervezésében is. A Szent Pantaleon Kórház 2020-ben megyei kórházi rangot kapott, így önállóan és teljes ellátási palettával folytathatja a területén élő lakosság ellátását, sőt hamarosan új MRI készülékkel is bővülnek a diagnosztikai lehetőségei.



A 2010-es csődközeli állapothoz képest a kórház az elmúlt 12 év alatt fokozatosan javított pénzügyi, gazdasági eredményein, így a 2021-es évet már lejárt számlaállomány nélkül zárta, ami országosan is kuriózumnak számít.



A főigazgató megköszönte a főorvosi- és főnővéri karnak, valamennyi egészségügyi dolgozónak és a gazdasági munkatársaknak az együttműködést és a kiváló szakmai munkát, amellyel ezeket a sikereket elérték.



A kórház vezetését Dr. Jobbágy Lajos jelenlegi orvosigazgató veszi át május 1-jétől, melyhez sok sikert és jó egészséget kívánt neki a leköszönő főigazgató.