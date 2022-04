Az MFT fő tevékenységi köre magában foglalja mindazokat a diszciplinkákat, amelyeket a Soft Computing, Intelligent Techniques és Computational Intelligence összefoglaló nevekkel illetnek.

Dr. Odry Ákos már a doktori tanulmányai alatt is olyan fuzzy alapú adaptív technikák kidolgozásával foglalkozott, melyek előnyösen alkalmazhatók mechatronikai rendszerek irányításában. Sikerült megmutatnia több kifejlesztett módszer esetében is azt, hogy a fuzzy logika és a fuzzy-alapú következtetési rendszerek jól kezelik a bizonytalanságokat és alkalmazásukkal szignifikánsan javítható a zárt szabályozási körök performanciája. Továbbá az aktuális kutatásaiban is fuzzy következtetési rendszerek fejlesztésével foglalkozik. A fuzzy logika lassan 60 éves múltjának ellenére, a heurisztika beépítése és az elmosódott halmazok alkalmazására még mindig az egyik legeffektívebb módszernek bizonyul a nehezen kezelhető és bizonytalan problémák megoldásában.

Dr. Odry Ákos Fotó: uniduna

A fenti eredményeket az aktuális publikációs lista támasztja alá, ahol több neves folyóiratban fuzzy-alapú rendszereket publikált, ilyenek például:

Dr. Odry Ákost a 2022. április 13.-án tartott tisztújító közgyűlésén az MFT új titkárává is választották.