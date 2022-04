Dunaföldvár - Az eseménysorozat zavartalan lebonyolítása Lipták Tamásnak és Jákli Viktornak, a helyi csoportok vezetőinek valamint munkatársaiknak az érdeme volt. A programokat – a küldöttgyűlés kivételével – a szervezethez nem tartozó érdeklődők is meglátogatták.

Mint egy családi összejövetel

A Málta dunaföldvári eseményének a helyszínén sétálva olyan érzésünk lehetett, mintha egy nagy család ünnepére érkeztünk volna. Kozma Imre atyával, akinek minden lépését óriási szeretet övezte, a vár udvarán beszélgettünk.

Levente Péter előadása nagy siker volt

– Vagy család vagyunk, vagy nincs értelme a létünknek sem! Végeredményben minden segítségnyújtásnak az a célja, hogy abban segítsünk az embereknek, hogy a helyükre kerüljenek, és az ember helye a családban és a közösségben van. A Máltának az a küldetése, hogy akik kikerültek a közösségből és a peremre sodródtak, azokat visszahozzuk, mert az embernek otthon kell lennie valahol.

A szomszédunkban háború dúl

– Mi is harcolunk az emberekért, az isteni erő, vagy a lélek erejével. Szeretnék hinni abban, hogy ennek a mi családunknak az a küldetése, hogy fáradhatatlanul végezzük a küldetésünket.

– Beregsurányban megtapasztaltam, hogy Harkovból személyautókkal jöttek emberek, akik szállították a szükséges ukrajnai helyekre a mindenféle rossz helyzetben lévő embereknek a Magyarországon gyűjtött orvosságokat. Ebből is látszik, hogy mindent megmozgatunk azért, hogy valamennyi bajban lévő embernek jusson a nélkülözhetetlen segítségünkből. Ma az orvosság, máskor egy darab kenyér, egy korty víz, vagy a fedél a fejük fölé.

A természetes hit

– Az emberek ezt is elfelejtették. Szeretnek Isten-hitről beszélni, de nem kell akkorát lépni! Azzal, ahogy itt a Földön járunk, a természetes hitet kell sugároznunk, ami pedig nem más, mint a bizalom a másik emberben.

– Mit tudom én, hogy ön kicsoda?! Abban az esetben viszont, ha nekem nincsenek előítéleteim és hárító gesztusaim, akkor mi találkozunk, mert az maga az élet. Ez a lényeg, közösségi lények vagyunk, nem lehetünk magányosok, és ezzel előcsalogathatjuk a szeretetet is. Akit szeretünk, azért áldozatot hozunk, és ezzel zárult a kör. Jobb lett a világ, mert két ember találkozott.

A szombati küldöttgyűlésen Jónás Gergely (b), Kozma Imre és Győri-Dani Lajos Fotók: a szerző

A közös munka kulcsa

A rendezvényen megjelent Győri-Dani Lajos, a Máltai Szeretetszolgálat ügyvezető-alelnöke is, akitől ezt is hallottuk.

– A mi szervezetünk sikerének az a feltétele, hogy tudjuk-e egymást eléggé tisztelni és szeretni ahhoz, hogy ezt a rendkívüli kihívást és küldetést közösen teljesítsük. A közösségünk összetartó ereje a barátság. Nekünk ez a mai nap a találkozás ünnepe, hiszen a mindennapokban, pláne az elmúlt két és fél éves covidos őrület közben ritkán találkozhattunk egymással.

Hatalmas feladatot vett a vállára a Málta

– Az elmúlt időszak egy sor, szerencsére eddig ritkán látott kihívás elé állított bennünket. Az is látszik, hogy a magyar társadalom bízik bennünk, és ezért bízta ránk ezeket a feladatokat. Ez büszkévé is tesz bennünket, örülünk a bizalomnak, mert hisznek benne, hogy most például azt az emberi jóságot és szolidaritást, ami a menekültek számára szükséges, át tudjuk adni a számukra. Egészen másra van szükségük, mint a napi életben bajba kerülteknek. Ellátni, befogadni és szállást kell adni nekik.

A tanoda

– Azért nagyon fontos, mert az ide befogadott gyermekeket olyan dolgokra tudjuk megtanítani, amit otthon nem tudtak. Nemcsak a mára kell gondolni, hanem a jövőre is, hogy amikor majd ők válnak felnőtté, és meg tudják mutatni a saját gyermekeiknek azt, ami számukra sajnos nem adatott meg.

Dunaföldvárról

– Az itteni máltai csoportra is nagyon büszkék lehetünk. Olyan teljesítmény áll mögötte, ami pontosan megmutatja az egész szervezetünk számára, hogy miként kell megszerezni azt az országosan jelentkező bizalmat, ami az eredményes munkánkhoz feltétlenül szükséges.

Miért különleges a Málta és a dunaföldváriak tevékenysége?

A résztvevők érdeklődéssel hallgatták meg a beszámolót

A témáról Jónás Gergelytől, a szeretetszolgálat Dél-Dunántúli Regionális Központ ügyvezetőjétől ezt is hallottuk:

– Az itteni csoportunk az általa lefedett területet, a taglétszámát és az elvégzett munkáját tekintve az egyik legerősebb a régiónkban. Ezt a támogatásunk mértékével is szeretnénk honorálni, hiszen minél nagyobb munkát végeznek el a szervezeteink, a mi hozzájárulásunk is nagyobb lesz. Nagyra értékelem Lipták Tamás és Jákli Viktor, a helyi csoportok vezetőinek és munkatársaiknak tevékenységét.

Újabb kihívás vár rájuk

– A sikereiket elismerve az idén a korábbiaknál nagyobb terhelést és feladatot merünk rájuk bízni. A Málta hajlandó és képes is lehet egy nagyobb munkára, a Napsugár idősek otthonának a működtetésére. Ehhez Dunaföldvár közgyűlésének még egy döntést kell hoznia, hogy elindíthassuk a folyamatot. Amennyiben minden jól megy, az év közepén a Málta kezelésébe kerül ez az intézmény. A létesítmény megmarad az előző tulajdonos birtokában, tehát nem kerül a tulajdonunkba, de mi fogjuk üzemeltetni. Igyekezni fogunk a jó gazda szemléletével és hozzáállásával üzemeltetni azt.

A háborús helyzet követelményei

– A menekültek ellátásában már volt szerepünk. A dél-dunántúli régiónkat éppen egy háborús konfliktus, a délszláv háborúskodás állította pályára. Nagyon sok horvát és szerb menekült érkezett hozzánk, és az elvégzett munkánk nyomán születtek azok a máltás sejtek, amik végül egy ilyen erős szervezetté kovácsoltak bennünket. Harminc év elteltével hasonló helyzetbe kerültünk, de mára már sokkal felkészültebbek vagyunk. Sokkal több emberrel, tapasztalattal és eszközzel állunk a kihívások elé. Ezért hatékonyabbak is lettünk. Ma már ott tudunk lenni a határbelépési pontnál, Beregsurányban és Beregszászon, és Budapesten is. Arra is készek vagyunk, hogy azon városokban, ahová a menekültek megérkeznek, meg tudjuk oldani az ellátásukat – mondta Jónás Gergely.