Tavasszal is benépesül a volt Újtelepi iskola udvara – április 9-én kilencedik alkalommal. A Városvédők Újtelepért Egyesület főszervezésében műszaki, fém- és lomhulladék gyűjtés is lesz a városrészben – mindez változatos programokkal teli családi nap részeként.

Véradás, ingyenes szűrővizsgálat, kézműves vásár és BikeSafe akció is várja az Újtelepre érkezőket április 9-én (szombaton) délelőtt 8.00 és 14.00 óra között a volt Újtelepi iskolánál az idén már 9. alkalommal megrendezett ÖKO NAPON. A már megszokott műszaki – és fémhulladék gyűjtése mellett lomtalanításra is lesz lehetőség. A lakók megszabadulhatnak egyebek mellett például már nem használt bútoraiktól vagy szőnyegeiktől is.