Daruszentmiklós - Az általános iskola két csupa szív tanítónője a majd hozzájuk készülődő óvodásokhoz ment bemutatkozni, s persze barátságot kötni, és elkötelezni őket, hogy a helyi iskolát válasszák. Ahogy az lenni szokott az ilyen alkalmakkor, a kicsik hamarosan megnyíltak, és versekkel, dalokkal és tánccal folyt a találkozás!

Németh Mónika és Hudák Gyurkó Szilvia Fotók: Balogh Tamás

Hudák Gyurkó Szilvia: – Szerettünk volna kötetlen körülmények között egy kicsit bemutatkozni nekik, ismerkedni és barátkozni velük. Ők is nyitottan várták ezt a napot. Úgy érzem, hogy bátran és kíváncsian készülnek az iskolára. A közös feszültségüket pedig sok mosollyal oldottuk fel.

Németh Mónika: – Amit elterveztünk azt sikerült megvalósítani. Közelebb kerültünk egymáshoz, kézműveskedtünk, és ráhangolódtunk a húsvétra, amit ők is nagy dolognak tartanak. Szerencsére falun még jobban megünneplik ezt a napot, mint a városokban.

A Benedek Elek tagiskola két elhivatott tanárnője a diákok felét a saját színpadjukra állította, hogy a költészet sokféle elemét fölhasználva, a felnőttek számára is élvezhető, ragyogó műsorral kápráztassák el a szerencsés közönséget.

Csizmadia Pálné Márta óraadó pedagógus, aki magyar nyelvet, rajzot és éneket tanít, mellette dráma- és táncszakkörön is foglalkozik a tanítványaival.

– Nagyon szeretek itt tanítani, persze vannak nehézségek is, de azért több az öröm, a jóság és a vidámság a munkámban. A versek olvasása és tanulása mindig egy nagy kihívás a gyermekek számára is. Igyekeztünk olyanokat választani, amelyek az életkorukat figyelembe véve közel áll hozzájuk.

A nagyok roppant élvezték a kicsik munkáját, s örömmel kapcsolódtak be, ráadásul az udvaron a napfényben várakozók is velük egyszerre perdültek ugyanarra a táncra!

Csizmadia Pálné Márta óraadó pedagógus

Ferenczi Henrietta az ötödikesek osztályfőnöke, aki magyar és német nyelvet is tanít.

– Minden munkában meg van a nehézség, de ami itt a gyermekek és a mi arcunkon is látszott, az az öröm volt. A gyermekkor egyik sajátossága a rosszalkodás is. Mi is azok voltunk. A maiak világában benne van a telefonok és a más digitális eszközök nyomogatása is, de itt volt a példa rá, hogy nemcsak erre képesek, hanem micsoda szép dolgokra is.

Ezek a pedagógusok a költészet többféle irányát is bemutatták. Az igazi lírikustól, de a népdalokból, a mondókákból, a mesékből is merítettek. Vígan énekeltek és táncoltak, maguk mögé szívet melengető színpadot rittyentettek, és egyből mini kamaraszínházzá nemesedett a jó öreg, Klebelsberg-kúria.