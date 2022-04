A sportrajongók szabadidejét gyakran töltik ki a különböző közvetítések, összefoglalók. A legtöbb játékost közvetlen közelről láthatjuk, legyen az az öröm, vagy épp a bosszúság pillanata. Ilyenkor, hogy is fogalmazzak szépen, gyakori a kikívánkozó idegenanyag-termelés, amitől aztán annak ideiglenes gazdája látványosan rendre meg is válik (értsd köpködés!). Igen ám, de ez csak a szabadtéren dívik, valahogy a teremsportok esetében nem. Pedig legyünk őszinték, azért egy kézi- vagy kosárderbi van olyan intenzív, mint egy focimeccs. Aztán az sem mindegy, ha tudatában van szeretett alanyunk annak, hogy nemcsak magát, hanem a csapatát is képviseli a pályán. A jó ízlésről nem is beszélve.

Vezető képünk illusztráció.