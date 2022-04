Az elmúlt években is rendre szép sikerekkel zárták az országos és nemzetközi kitekintésű történelmi fókuszú tanulmányi versenyeket, vetélkedőket a Pannon Oktatási Központ (POK) tehetséges tanulói. E sorozatba illeszkedik két, a közelmúltban véget ért seregszemle, ahol a legjobbak között végeztek Dukai László pedagógus diákjai.



A Pécsi Tudományegyetem szervezésében 9. alkalommal rendezték meg a külhoni oktatási intézményeket is megszólító Kreatív Történelem Tanulmányi Versenyt, amelynek az idei fő témája a Rákosi korszak volt. Az első fordulót tavaly decemberben, a második fordulót pedig idén februárban bonyolították le. Mindkét akadályt sikerrel vette a POK „Duna menti termelők” névre hallgató csapat, amely így kvalifikálta magát a Pécsett április 8–9-én megrendezett fináléra. Itt előbb egy ismerkedési esten találkoztak a döntőbe jutott csapatok, majd másnap egy, a szocialista élet relikviáiból rendezett kiállításon tartott tárlatvezetésen villámkérdések során kellett bizonyítaniuk a diákoknak felkészültségüket. A Deák Flóra, Fenyvesi Fanni, Rabi Vivien és Tóth Viktória összeállításban versenyző Duna menti termelők a megsüvegelendő 5. helyezést érték el. A 10. osztályos fiatal hölgyek hónapokon át sokat készültek a versenyre.

Rabi Vivien, Deák Flóra, Fenyvesi Fanni, Tóth Viktória, háttérben Dukai László Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő/Dunaújvárosi Hírlap

– Korábban is voltak alapismereteink erről a korszakról, ám most behatóbban tanulmányoztuk ezen évek fontosabb eseményeit, a hazai és nemzetközi hátterét – mondták el lapunknak a POK diákjai, akiknek felkészülését Dukai László irányította.

– Nagyon büszke vagyok a lányokra, hiszen egy nagyon erős mezőnyben szerepeltek kiválóan. Számos pozitív visszajelzést kaptunk a szervezők, a rivális csapatok, a zsűri részéről is. Egy kiváló hangulatú vetélkedőn vagyunk túl, bízom abban, hogy ez további inspirációt, motivációt jelent számukra.

A fővárosi Ady Endre Gimnázium rendezte meg a Hunyadiak kora Kárpát-medencei versenyt, a legjobb tízbe két POK-os fiatal is bekerült. Hulló Gergő a 3., Mihály Gergő pedig a 8. helyezést érte el a 200 indulóból.



– A Hunyadi családról, azon belül is Mátyás királyról egy nagyon pozitív kép él a magyar társadalomban. Mindez részben jogos, ám e kornak is megvoltak az árnyoldalai. Hiszen a király, a családi kapcsolatai révén a reneszánsz kultúrát és az ehhez kapcsolódó tudományos ismereteket meghonosította az országban, sokszor túladóztatta az országot és háborúi talán nem minden esetben voltak geopolitikai szempontból megalapozottak. E tévedések pedig a török betörés, majd térhódítás után pedig visszaütöttek – fogalmazott lapunknak a két diák, akik a jövőben szívesen indulnak majd hasonló történelmi tárgyú versenyeken.

– A történelem nem pusztán évszámok, csatahelyszínek, királyok és uralkodók névsora. Fontosnak tartom, hogy a diákok érdeklődését felkeltsem e különleges tantárgy iránt, amelyből rengeteget lehet tanulni, olyan szempontokat, összefüggéseket megismerni, amelyek más területeken is remekül használhatók. Ha ismerjük a múltunkat, esélyt kapunk arra, hogy ne kövessük el újra és újra a régmúlt hibáit, tévedéseit. Örömteli, hogy e két versenyen jól szerepeltünk, és ezáltal is sokan megismerték az országban a Pannon Oktatási Központ nevét, az itt folyó szakmai munkát – tette hozzá Dukai László.