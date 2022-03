Az oltási akció márciusban is folytatódik: csütörtökön és pénteken 14-18 óráig, valamint szombaton 10-18 óráig ismét előzetes időpontfoglalás nélkül is lehet menni oltásra a Szent pantaleon Kórház új műtőblokk első emeletén működő oltópontra a 12 év felettieknek. Hétfőtől szerdáig továbbra is az első, harmadik és negyedik oltásra időpontot kell foglalni a lakossági EESZT felületen keresztül, ezzel elkerülhetik a sorban állással kapcsolatos várakozási időt.

Az 5-11 év közötti korosztály oltása kizárólag regisztráció és időpontfoglalást követően valósulhat meg hétköznap 8-16 óra között. A 12 év alatti gyermekek második oltására, amennyiben az első oltáskor megadott időpontban nem tudnak megjelenni hétfő, kedd, szerda 9-14-ig a Rendelőintézet 3. szintjén, míg szombaton 10-14-ig a kórház új épület első emeletén van lehetőség.

Továbbra is várják az oltatlanokat és azokat is, akiknek már 4 hónapnál régebben kapták meg a második, vagy harmadik oltásukat, éljenek a lehetőséggel, hiszen így elkerülhető a súlyos megbetegedés.

Az intézmény teljes területén kötelező a szájat és orrot eltakaró maszk viselése. A 1,5 méteres távolságot egymás egészségének védelme érdekében tartsák be.