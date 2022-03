A jó idő beköszöntével megkezdődtek és folynak a mezőgazdasági területeken a tavaszi munkálatok. Ezeken a földeken a tél folyamán jelentős számú vad – főleg őz – talált táplálékot, menedékhelyet és nyugalmat. Ezek az állatok most a földművelő gépektől gyakran megriadva menekülnek még a nappali órákban is, éjjel pedig a megszokott helyükre szeretnének visszatérni. Sok esetben ezt úgy tudják csak megtenni, hogy a veszélyt fel nem ismerve átkelnek a közutakon, azokon bármely napszakban előfordulhatnak. Sajnos gyakran előfordul, hogy az utakon közlekedő autósok, motorosok elé kerülnek, és megtörténik a baj, elgázolják a vadat. A vadbalesetek megelőzésével kapcsolatban a legjobb módszer a figyelem, a fokozott óvatosság és a sebesség csökkentése. Az óvatos közlekedés mellett a hangjelzés alkalmazása is segítséget jelenthet, hasznos eszköze lehet a vadriasztó síp – írja a police.hu.