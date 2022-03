A dunaújvárosi csapat, köztük dr. Mészáros Lajos, a Fidesz–KDNP országgyűlésiképviselő-jelöltje, és Szepessy Gergő, a kormánypárt helyi szervezetének elnöke kedden délelőtt koszorút helyezett el az 1848–49-es forradalom és szabadságharc hőseinek tiszteletére a ´48-as emlékműnél. Ezt követően indultak útnak a főváros felé.

Egy iváncsai találkozóponton állt meg az autóbusz, ahol bevárták a választókerület településeiről érkezőket. Mint arról dr. Molnár Krisztián, a Fidesz választókerületi elnöke beszámolt, innen hat nagybusszal, mintegy háromszáz fős csapattal folytatták útjukat a békementre.

Városunkból és a térségből mintegy háromszáz polgár utazott együtt a békemenetre Fotó: RJ

A Civil Összefogás Fórum (CÖF) – Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖKA) által szervezett békemenet ezúttal a Margit híd budai hídfőjétől indult, és a Szent István körúton, a Bajcsy-Zsilinszky úton, majd az Alkotmány utcán keresztül ért a Kossuth térre, ahol Orbán Viktor miniszterelnök mondott beszédet a forradalom és szabadságharc évfordulójának állami dísz­ünnepségén.

Ezt a választást „meg kell és meg is fogjuk nyerni”, és akkor béke, biztonság és nyugalom lesz Magyarországon – a többi között erről is szólt Orbán Viktor, és azt is mondta, Magyarországra nagy veszélyek leselkednek, és nagy veszély ellen a nagy győzelem a legjobb orvosság.



A program után dr. Mészáros Lajos képviselőjelölt úgy nyilatkozott lapunknak, hogy rengetegen eljöttek a békementre a térségünkből, öröm volt látni, hogy ilyen sokan vannak, jó volt együtt lenni egy olyan társaságban, ahol hasonló értékrendű emberek gyűltek össze. Azt is megosztotta velünk, hogy lelkes és fegyelmezett volt a nagy tömeg, a miniszterelnök beszéde pedig lelkesítő volt mindannyiuk számára, megerősítette őket a győzelembe vetett hitükben.