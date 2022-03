A nyertes pályázók tandíjmentesen tanulhatnak a fogadó intézményben, valamint ösztöndíjban részesülnek a külföldi tanulmányok időtartamára, melynek rendeltetése, hogy fedezze a kint tartózkodás költségeinek (szállásköltség, a külföldi megélhetési költség és utazási költség) jelentős részét, írja az uniduna.hu.

Az ERASMUS+ programról, a programban való részvétel feltételeiről, partnerintézményeinkről, valamint a jelentkezés módjáról részletes tájékoztatót olvashatnak az alábbi linken az egyetem honlapján:

Az ERASMUS+DUE Facebook-oldalon:

A Nemzeti Iroda, a Tempus Közalapítvány honlapján:

A 2022/2023-as tanév első félévére vonatkozó pályázatok leadási határideje: 2022. április 1.

Amennyiben nem külföldi tanulmányi célú hallgatói mobilitásban, hanem ösztöndíjjal támogatott Erasmus+ külföldi szakmai gyakorlati mobilitás megvalósításában gondolkodtok, arra is van lehetőség. A szakmai gyakorlat teljesítésére a program nemcsak a szorgalmi időszakban, hanem a tanév tavaszi félévének végét követően, a nyári szünetben is biztosít lehetőséget. Az ezzel kapcsolatban felmerülő kérdéseiteket is örömmel várjuk az alábbi elérhetőségek egyikén: